Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом

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В Посольстве России в Японии выразили надежду, что Международной олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио исправят карту, на которой была убрана граница между Крымом и Украиной.
Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
  • Reuters

«В связи с публикацией на сайте Олимпиады карты, где содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым, хотели бы напомнить, что Крым вернулся в состав России в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами», — говорится в сообщении посольства России в Facebook.

В Посольстве отметили, что Крым является неотъемлемой частью России и вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт.

«Исходим из того, что МОК и оргкомитет Олимпиады внесут в карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью», — говорится в заявлении.

Напомним, что на официальном сайте Олимпийских игр была размещена карта со странами, где в первоначальном варианте Украина и Крым были разделены границей. После обращения МИД Украины Международный олимпийский комитет (МОК) назвал ситуацию досадной ошибкой провайдера, которая была «немедленно исправлена».

Ранее сообщалось, что фехтовальщица Муртазаева вышла в 1/16 финала соревнований по шпаге на ОИ в Токио.

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