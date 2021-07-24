Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом

В Посольстве России в Японии выразили надежду, что Международной олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио исправят карту, на которой была убрана граница между Крымом и Украиной.

«В связи с публикацией на сайте Олимпиады карты, где содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым, хотели бы напомнить, что Крым вернулся в состав России в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами», — говорится в сообщении посольства России в Facebook.

В Посольстве отметили, что Крым является неотъемлемой частью России и вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт.

«Исходим из того, что МОК и оргкомитет Олимпиады внесут в карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью», — говорится в заявлении.

Напомним, что на официальном сайте Олимпийских игр была размещена карта со странами, где в первоначальном варианте Украина и Крым были разделены границей. После обращения МИД Украины Международный олимпийский комитет (МОК) назвал ситуацию досадной ошибкой провайдера, которая была «немедленно исправлена».

Ранее сообщалось, что фехтовальщица Муртазаева вышла в 1/16 финала соревнований по шпаге на ОИ в Токио.