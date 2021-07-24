Тренер сборной России прокомментировал результат Артамонова на ОИ

Главный тренер российской сборной по тхэквондо Вадим Иванов высказался о результате Михаила Артамонова, завоевавшего бронзу Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 58 кг.

«Да, это хороший результат для Михаила. В целом выступление, наверное, настолько, насколько сегодня Михаил был готов», — цитирует Иванова ТАСС.

В первом поединке на Олимпиаде россиянин уступил спортсмену из Туниса Мохамеду Халилу Жендуби, однако смог продолжить борьбу благодаря тому, что африканец дошёл до финала.

«Во втором раунде первого боя Артамонов пропустил три атаки с места, затем попытался отыграться, побежал, его предсказуемо встретили, и пропустил, соответственно. Дальше уже, наверное, не хватило немного времени. Много, неоправданно много пропустил. Спортсмен подобного уровня такое количество не должен пропускать», — добавил Иванов.

24-летний Артамонов впервые стал призёром Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что тхэквондист Артамонов два часа провёл на допинг-контроле.