Сборная России занимает 11-е место после первого дня на Играх в Токио
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Наибольшее число наград в первый день завоевала сборная Китая — четыре, и которых три золотые и одна бронзовая.
Второе и третье заняли Италия и Япония, завоевавшие по две награды — золото и серебро.
Сборная России, выступающая на Играх в Токио под нейтральным флагом занимает 11-е место, записав в свой актив одну серебряную и одну бронзовую награду.
Ранее был представлен список всех медалистов первого дня на Играх в Токио.