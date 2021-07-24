Сборная России занимает 11-е место после первого дня на Играх в Токио

По итогам первого соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио сборная России занимает 11-е место в медальном зачёте соревнований.

Наибольшее число наград в первый день завоевала сборная Китая — четыре, и которых три золотые и одна бронзовая.

Второе и третье заняли Италия и Япония, завоевавшие по две награды — золото и серебро.

Сборная России, выступающая на Играх в Токио под нейтральным флагом занимает 11-е место, записав в свой актив одну серебряную и одну бронзовую награду.

Ранее был представлен список всех медалистов первого дня на Играх в Токио.