Список всех медалистов первого дня на Играх в Токио
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Стрельба из лука, микст: золото — Ан Сан, Ким Чже Док (Южная Корея), серебро — Габриэла Шлёссер, Стив Вийлер (Нидерланды), бронза — Алехандро Валенсия, Луис Альварес (Мексика);
Шоссейный велоспорт: золото — Ричард Карапас (Эквадор), серебро — Ваут ван Арт (Бельгия), бронза — Тадей Погачар (Словения);
Фехтования на саблях, мужчины: золото — Арон Силадьи (Венгрия), серебро — Луиджи Самеле (Италия), бронза — Ким Чжон Хван (Южная Корея);
Фехтования на шпагах, женщины: золото — Сунь Ивэнь (Китай), серебро — Анна-Мария Попеску (Румыния), бронза — Катрина Лехис (Эстония);
Дзюдо, мужчины, до 60 кг: золото — Наохиса Такато (Япония), серебро — Юн-Вэй Ян (Тайвань), бронза — Елдос Сметов (Казахстан) и Люка Мхеидзе (Франция);
Дзюдо, женщины, до 48 кг: золото — Дистрия Красники (Косово), серебро — Фуна Тонаки (Япония), бронза — Дарья Белодед (Украина), Мунхбатын Уранцэцэг (Монголия);
Стрельба, мужчины, пневматический пистолет, 10 м: золото — Джавад Форуги (Иран), серебро — Дамир Микец (Сербия), бронза — Пан Вэй (Китай);
Стрельба, женщины, пневматическая винтовка, 10 м: золото — Ян Цянь (Китай), серебро — Анастасия Галашина (Россия), бронза — Нина Кристен (Китай);
Тхэквондо, мужчины, до 58 кг: золото — Вито Делаквилла (Италия), серебро — Мохамед Халил Жендуби (Тунис), бронза — Михаил Артамонов (Россия) и Янг Дзюн (Южная Корея);
Тхэквондо, женщины, до 49 кг: золото — Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд), серебро — Адрианой Сересо (Испания), бронза — Авишаг Семберг (Израиль) и Тияна Богданович (Сербия);
Тяжёлая атлетика, женщины, до 49 кг: золото — Хоу Чжихуэй (Китай), серебро — Саикхом Мирабаи Чану (Индия), бронза — Винди Кантика Айса (Индонезия).
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала две бронзовые медали в первый день Олимпиады в Токио.