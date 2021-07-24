Список всех медалистов первого дня на Играх в Токио

Короткая ссылка
По итогам первого соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио было разыграно 11 комплектов наград.
Список всех медалистов первого дня на Играх в Токио
  • Reuters

Стрельба из лука, микст: золото — Ан Сан, Ким Чже Док (Южная Корея), серебро — Габриэла Шлёссер, Стив Вийлер (Нидерланды), бронза — Алехандро Валенсия, Луис Альварес (Мексика);

Шоссейный велоспорт: золото — Ричард Карапас (Эквадор), серебро — Ваут ван Арт (Бельгия), бронза — Тадей Погачар (Словения);

Фехтования на саблях, мужчины: золото — Арон Силадьи (Венгрия), серебро — Луиджи Самеле (Италия), бронза — Ким Чжон Хван (Южная Корея);

Фехтования на шпагах, женщины: золото — Сунь Ивэнь (Китай), серебро — Анна-Мария Попеску (Румыния), бронза — Катрина Лехис (Эстония);

Дзюдо, мужчины, до 60 кг: золото — Наохиса Такато (Япония), серебро — Юн-Вэй Ян (Тайвань), бронза — Елдос Сметов (Казахстан) и Люка Мхеидзе (Франция);

Дзюдо, женщины, до 48 кг: золото — Дистрия Красники (Косово), серебро — Фуна Тонаки (Япония), бронза — Дарья Белодед (Украина), Мунхбатын Уранцэцэг (Монголия);

Стрельба, мужчины, пневматический пистолет, 10 м: золото — Джавад Форуги (Иран), серебро — Дамир Микец (Сербия), бронза — Пан Вэй (Китай);

Стрельба, женщины, пневматическая винтовка, 10 м: золото — Ян Цянь (Китай), серебро — Анастасия Галашина (Россия), бронза — Нина Кристен (Китай);

Тхэквондо, мужчины, до 58 кг: золото — Вито Делаквилла (Италия), серебро — Мохамед Халил Жендуби (Тунис), бронза — Михаил Артамонов (Россия) и Янг Дзюн (Южная Корея);

Тхэквондо, женщины, до 49 кг: золото — Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд), серебро — Адрианой Сересо (Испания), бронза — Авишаг Семберг (Израиль) и Тияна Богданович (Сербия);

Тяжёлая атлетика, женщины, до 49 кг: золото — Хоу Чжихуэй (Китай), серебро — Саикхом Мирабаи Чану (Индия), бронза — Винди Кантика Айса (Индонезия).

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала две бронзовые медали в первый день Олимпиады в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить