Журова прокомментировала результаты первого дня ОИ в Токио

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, ныне депутат Государственной думы Светлана Журова поделилась своим мнением по поводу первого дня Олимпиады в Токио.
Журова прокомментировала результаты первого дня ОИ в Токио
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Всегда хочется сказать: «С почином!» Я прочитала прессу — на Анастасию Галашину ставили не так, как на нашу другую спортсменку. Она и в финал вышла достаточно непросто. В самом финале была упорная борьба, но россиянка уступила совсем чуть-чуть. В любом случае она молодец! Я очень люблю стрельбу: там всегда такая борьба и нервы… Это вызывает фантастический интерес не только у самих спортсменов, а и у болельщиков. Надеюсь, у нас ещё будут медали в стрельбе. Когда перед Играми у меня спрашивали: «На какой вид вы ставите?», я отвечала, что стрельба должна принести нам награды. Что же касается нашей бронзовой медали, то мы надеялись на дзюдо, а получили тхэквондо. Так бывает», — цитирует Журову «Чемпионат».

В первый день Игр в Токио россиянка Анастасия Галашина стала серебряным призёром в стрельбе из пневматической винтовки, а тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзу.

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