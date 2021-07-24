Матыцин прокомментировал восстановление аккредитации Агапитова на ОИ по решению CAS

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) аннулировать решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении аккредитации президента Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.
Матыцин прокомментировал восстановление аккредитации Агапитова на ОИ по решению CAS
  • РИА Новости

«Выездная панель CAS приняла справедливое решение в отношении апелляции Агапитова на отзыв личной аккредитации на Олимпиаду из-за якобы несоответствия критериям аккредитации должностных лиц. Важно, когда есть уверенность в своей правоте, уметь грамотно юридически её обосновать. Хорошо, что CAS во всём разобрался, и теперь Максим Агапитов будет присутствовать на Играх в Токио как врио президента EWF и сможет поддержать тяжелоатлетов», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Агапитов был лишён аккредитации на Игры в Токио с формулировкой: «Не соответствует критериям аккредитации официальных лиц IWF» из-за дисквалификации за допинг в 1994 году.

Ранее сообщалось, что CAS восстановил аккредитацию Агапитова на Олимпиаде.

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