CAS восстановил аккредитацию Агапитова на Олимпиаде

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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил жалобу и аннулировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении аккредитации президента Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.
CAS восстановил аккредитацию Агапитова на Олимпиаде
  • РИА Новости

Об этом сообщил сам Агапитов РИА Новости.

По его словам, сегодня победила справедливость, так как лишение аккредитации было для него ударом и ставило под сомнение его репутацию.

«Я не сомневался ни секунды, что дойду до конца, чтобы защитить свои имя и репутацию. Вопрос собственно поездки в Токио всегда был для меня второстепенным. Я благодарен арбитрам CAS, которые проявили профессионализм и беспристрастность, не боясь пойти против МОК», — заявил Агапитов.

Он отметил, что смог доказать неправоту МОК, который ссылался на нарушение антидопинговых правил 27-летней давности, не учитывая его многолетнюю борьбу с коррупцией и допингом в российской и мировой тяжёлой атлетике.

Ранее сообщалось, что китайская штангистка Хоу Чжихуэй завоевала золото на ОИ в Токио.

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