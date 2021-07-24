CAS восстановил аккредитацию Агапитова на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил жалобу и аннулировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении аккредитации президента Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова.

Об этом сообщил сам Агапитов РИА Новости.

По его словам, сегодня победила справедливость, так как лишение аккредитации было для него ударом и ставило под сомнение его репутацию.

«Я не сомневался ни секунды, что дойду до конца, чтобы защитить свои имя и репутацию. Вопрос собственно поездки в Токио всегда был для меня второстепенным. Я благодарен арбитрам CAS, которые проявили профессионализм и беспристрастность, не боясь пойти против МОК», — заявил Агапитов.

Он отметил, что смог доказать неправоту МОК, который ссылался на нарушение антидопинговых правил 27-летней давности, не учитывая его многолетнюю борьбу с коррупцией и допингом в российской и мировой тяжёлой атлетике.

Ранее сообщалось, что китайская штангистка Хоу Чжихуэй завоевала золото на ОИ в Токио.