CAS восстановил аккредитацию Агапитова на Олимпиаде
- РИА Новости
Об этом сообщил сам Агапитов РИА Новости.
По его словам, сегодня победила справедливость, так как лишение аккредитации было для него ударом и ставило под сомнение его репутацию.
«Я не сомневался ни секунды, что дойду до конца, чтобы защитить свои имя и репутацию. Вопрос собственно поездки в Токио всегда был для меня второстепенным. Я благодарен арбитрам CAS, которые проявили профессионализм и беспристрастность, не боясь пойти против МОК», — заявил Агапитов.
Он отметил, что смог доказать неправоту МОК, который ссылался на нарушение антидопинговых правил 27-летней давности, не учитывая его многолетнюю борьбу с коррупцией и допингом в российской и мировой тяжёлой атлетике.
Ранее сообщалось, что китайская штангистка Хоу Чжихуэй завоевала золото на ОИ в Токио.