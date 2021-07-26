Песков ответил на вопрос, следит ли Путин за Олимпийскими играми в Токио

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина, ответил на вопрос, смотрит ли президент Олимпиаду в Токио.
Песков ответил на вопрос, следит ли Путин за Олимпийскими играми в Токио
  • Reuters

«Вы знаете, что нашу олимпийскую чемпионку в стрельбе Виталину Бацарашкину он уже поздравил. Мы, конечно же, все вместе ждём новых золотых медалей, новых призёров Олимпийских игр. Президент, как вы понимаете, не имеет возможности прямо смотреть, что называется, онлайн, выступления наших спортсменов. Но, конечно же, так же, как и мы все, болеет за наших», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он при этом отметил, что никто не знает, удастся ли россиянам занять третье место в общем зачёте по итогам Игр. 

На данный момент Россия занимает в медальном зачёте восьмое место. В активе российских спортсменов восемь наград: одно золото, четыре серебра, три бронзы. 

Ранее в Кремле высказались о назначении Карпина главным тренером сборной России по футболу.

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