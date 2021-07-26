В Кремле высказались о назначении Карпина главным тренером сборной России по футболу

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина, прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу.
В Кремле высказались о назначении Карпина главным тренером сборной России по футболу
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Вы знаете, давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться. Когда будут поражения, будем вместе переживать. И не надо никаких других комментариев», — цитирует Пескова РИА Новости.

23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу. Он подписал контракт до 31 декабря. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что с огромным удовольствием готов оказать Карпину любую помощь.

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