В Кремле высказались о назначении Карпина главным тренером сборной России по футболу

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина, прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу.

«Вы знаете, давайте, когда будут победы, будем вместе радоваться. Когда будут поражения, будем вместе переживать. И не надо никаких других комментариев», — цитирует Пескова РИА Новости.

23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу. Он подписал контракт до 31 декабря. 52-летний специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове», который возглавляет с 2017 года.

Ранее тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что с огромным удовольствием готов оказать Карпину любую помощь.