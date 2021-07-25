Слуцкий: с огромным удовольствием готов оказать Карпину любую помощь

Короткая ссылка
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Спартаком» (1:0) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Я готов всячески помогать и поддерживать его, у нас дружеские отношения. Ещё не поздравил его, но лишь по той причине, что в предыгровой и игровой день не общаюсь по телефону. Сегодня или завтра сделаю это. Если что, то с огромным удовольствием готов оказать ему любую помощь. Но она ему вряд ли понадобится: он опытный специалист», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Карпин был официально назначен главным тренером сборной России 23 июля 2021 года. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.

Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год.

Ранее Слуцкий признал, что «Рубину» было непросто в матче со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить