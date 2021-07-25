Слуцкий: с огромным удовольствием готов оказать Карпину любую помощь

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Спартаком» (1:0) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Я готов всячески помогать и поддерживать его, у нас дружеские отношения. Ещё не поздравил его, но лишь по той причине, что в предыгровой и игровой день не общаюсь по телефону. Сегодня или завтра сделаю это. Если что, то с огромным удовольствием готов оказать ему любую помощь. Но она ему вряд ли понадобится: он опытный специалист», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Карпин был официально назначен главным тренером сборной России 23 июля 2021 года. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.

Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год.

Ранее Слуцкий признал, что «Рубину» было непросто в матче со «Спартаком».