Слуцкий признал, что «Рубину» было непросто в матче со «Спартаком»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Игра, не похожая на первую на Кубке Матч Премьер. Как по скоростям, так и по единоборствам, по качеству игры было такое ощущение, что команды находятся в разгаре сезона. Нас заставил так играть соперник. «Спартак» в межсезонье выглядел шикарно, сегодня также подтвердил статус фаворита. Я очень рад, что выиграли и не пропустили. Соперник выглядел очень хорошо. Нам было крайне тяжело», — сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Рубину» в первом матче под руководством Витории.