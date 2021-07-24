Слуцкий признал, что «Рубину» было непросто в матче со «Спартаком»
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«Игра, не похожая на первую на Кубке Матч Премьер. Как по скоростям, так и по единоборствам, по качеству игры было такое ощущение, что команды находятся в разгаре сезона. Нас заставил так играть соперник. «Спартак» в межсезонье выглядел шикарно, сегодня также подтвердил статус фаворита. Я очень рад, что выиграли и не пропустили. Соперник выглядел очень хорошо. Нам было крайне тяжело», — сказал Слуцкий.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Рубину» в первом матче под руководством Витории.