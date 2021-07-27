Тхэквондист Ларин вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио
Россиянин Владислав Ларин одержал победу над представителем Тонги Питой Тауфатофуа в схватке 1/8 финала Олимпийских игр в Токио в соревновании по тхэквондо в категории свыше 80 кг.
- Reuters
- © Murad Sezer
Поединок завершился со счётом 24:3 в пользу российского спортсмена.
В полуфинале соперником Ларина станет словенец Иван Трайкович.
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