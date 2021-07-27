Тхэквондист Ларин вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Россиянин Владислав Ларин одержал победу над представителем Тонги Питой Тауфатофуа в схватке 1/8 финала Олимпийских игр в Токио в соревновании по тхэквондо в категории свыше 80 кг.

Reuters

© Murad Sezer

Поединок завершился со счётом 24:3 в пользу российского спортсмена. В полуфинале соперником Ларина станет словенец Иван Трайкович. Ранее Храмцов рассказал, кому посвящает победу на Олимпийских играх.