Тхэквондист Ларин вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио

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Россиянин Владислав Ларин одержал победу над представителем Тонги Питой Тауфатофуа в схватке 1/8 финала Олимпийских игр в Токио в соревновании по тхэквондо в категории свыше 80 кг.
Тхэквондист Ларин вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио
  • Reuters
  • © Murad Sezer

Поединок завершился со счётом 24:3 в пользу российского спортсмена.

В полуфинале соперником Ларина станет словенец Иван Трайкович.

Ранее Храмцов рассказал, кому посвящает победу на Олимпийских играх.

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