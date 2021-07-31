Поздняков получил жёлтую карточку за реакцию на выступление дочери в финале Олимпиады

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Главный судья финала женского командного турнира по фехтованию на саблях на летних Олимпийских играх в Токио показал жёлтую карточку сидевшему на трибунах президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову.
Поздняков получил жёлтую карточку за реакцию на выступление дочери в финале Олимпиады
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Поздняков не сдержал эмоций во время боя дочери Софии Поздняковой.

В финале командного турнира женская сборная России одержала победу над национальной командой Франции и завоевала золотые медали Олимпийских игр.

Противостояние завершилось с общим счётом 45:41.

В составе российской сборной выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.

Ранее сообщалось, что российские саблистки завоевали золото Олимпиады в Токио в командных соревнованиях.

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