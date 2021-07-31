Поздняков получил жёлтую карточку за реакцию на выступление дочери в финале Олимпиады

Главный судья финала женского командного турнира по фехтованию на саблях на летних Олимпийских играх в Токио показал жёлтую карточку сидевшему на трибунах президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Поздняков не сдержал эмоций во время боя дочери Софии Поздняковой. В финале командного турнира женская сборная России одержала победу над национальной командой Франции и завоевала золотые медали Олимпийских игр. Противостояние завершилось с общим счётом 45:41. В составе российской сборной выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина. Ранее сообщалось, что российские саблистки завоевали золото Олимпиады в Токио в командных соревнованиях.