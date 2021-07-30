С ног на голову: российские шпажисты уступили японцам в финале командного турнира на Играх в Токио

Российские шпажисты не сумели отпраздновать победу в командном турнире на Олимпийских играх в Токио. В финальной встрече Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос сенсационно уступили команде Японии, для которой золото в этом виде программы стало первым в истории. Соревнования ознаменовались тем, что ни одна из сеяных команд не смогла пробиться даже во второй раунд.

Четвертьфинал: ни матча без сенсаций

Российским фехтовальщицам удаётся на Олимпийских играх в Токио стабильно выигрывать медали чуть ли не каждый день, когда они выходят на дорожку: они уже принесли два золота, два серебра и бронзу, притом что в запасе ещё остаётся командный турнир по сабле. Их коллегам из мужской сборной такие успехи пока не снились. Ни в личных соревнованиях, ни в составе сборных никто из россиян не дошёл даже до полуфинала.

Шанс избежать неудачи 2008 года, когда мужчины так ни разу и не поднялись на пьедестал почёта, представился в командной шпаге. Но этот вид как раз не считался для россиян медальным. В личных состязаниях Сергей Бида дошёл до четвертьфинала и уступил будущему чемпиону Ромену Каннону из Франции, а Павел Сухов и Сергей Ходос проиграли в первых же поединках. Столь неудовлетворительные результаты оставили сборную без посева и осложнили путь к медалям. В четвертьфинале им выпало фехтовать с сильной и амбициозной сборной Италии, составленной из серебряных призёров Олимпиады в Рио.

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Сухов и Марко Фикера потратили свои три минуты только на один укол друг другу. Два следующих поединка не выявили лидера, и по их итогу счёт стал 8:8. Интересно, что уже в первом круге состоялась встреча лидеров двух стран — Биды и Андреа Сантарелли — и победу в один укол одержал россиянин.

В пятом раунде наметился перелом, когда Фикера довёл преимущество Италии до трёх очков, но Бида восстановил паритет, нанеся десять уколов Энрико Гароццо. Ходос после своей не слишком удачной схватки на дорожку не вернулся, его во встрече с Сантарелли заменил Никита Глазков. Тренерское решение оказалось очень удачным — россиянин пропустил всего два укола, а сам нанёс четыре. После этого Сухов и Бида довели дело до досрочной победы со счётом 45:34, которая вначале казалась чем-то фантастическим.

Российские шпажисты сотворили сенсацию, но они были не единственными, кто удивил на старте турнира. Начавшая с 1/8 финала Япония поочерёдно одолела США и Францию. Причём французов, не знавших поражений на трёх последних Олимпиадах, — с разницей всего в один укол. Южная Корея выбила из борьбы Швейцарию, а Китай взял верх над Украиной. В итоге вылетели все сеянные под первыми номерами команды и все призёры последнего чемпионата мира.

Полуфинал: Россия против Азии

С этого момента уже сборная России могла считаться главным фаворитом, но подтверждать статус нужно было во встрече с китайскими шпажистами. Первый раунд закончился довольно неожиданно. Бида встречался с Лань Минхао и проиграл со счётом 2:5. К счастью, Глазков смог сократить отставание до минимального, а Сухов и вовсе вывел команду на один балл вперёд.

Бида исправился в поединке с Ван Цзыцзе. За выделенные ему три минуты он успел нанести десять уколов и создать задел для напарников. Те продолжали поддерживать отрыв на уровне двух-трёх баллов, но для последних раундов этого уже было мало.

Это прекрасно понимал Сухов, так что он постарался добыть как можно больше баллов в поединке с Лань Минхао. Бида на последний бой с Дун Чао вышел с преимуществом в пять очков и увеличил его до семи. Российская команда вышла в финал Олимпиады впервые с 1996 года.

С таким же счётом, 45:38, в другом полуфинале сборная Японии победила Южную Корею, в составе которой фехтовал олимпийский чемпион 2016 года Пак Сан Ён. Таким образом, хозяева Игр обеспечили себе первую в истории медаль в мужской шпаге, но её достоинство зависело от того, в каком состоянии к решающему поединку подойдут россияне.

Финал: исторический успех Японии

В составе японской команды не было ни одного призёра чемпионатов мира. Но украинскому тренеру Александру Горбачуку удалось собрать их в такую крепкую команду, с которой россияне испытали первые настоящие трудности. Бида и Глазков по итогам своих поединков отпустили хозяев на три очка. Сухов в бою с Сатору Уямой пропустил два быстрых укола, которые не могли пройти бесследно. Российский шпажист всё-таки выиграл свою микродуэль, но с разницей всего в один балл.

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С Уямой пришлось несладко и Биде в пятом раунде. Японец сразу же повёл со счётом 5:0 и, если бы позволял общий счёт, закончил бы схватку, так и не дав шанса на ответ. Лидер российской команды всё-таки не ушёл с дорожки без боя, но сократить отставание смог только до двух уколов. В сумме отрыв составлял уже пять баллов.

Спастись от поражения отчаянно старался Сухов. Во втором и третьем своих поединках он выходил победителем, только совсем не с тем запасом, который так требовался команде. Перед заключительным боем между Бидой и Коки Кано японцы вели со счётом 37:33. В личном турнире россиянин брал над соперником верх, но на сей раз у него не сложилось. Японец фехтовал так вдохновенно, что справиться с ним было невозможно. Бида всего два раза провёл атаку без обоюдного укола, в то время как Кано буквально нёсся к победе.

Первая мужская медаль российских фехтовальщиков в Токио оказалась серебряной, а японцы выиграли первое золото в этом виде спорта — как хозяева Олимпиады они вполне имели право на это чудо.