Абсолютный чемпион: пловец Рылов выиграл второе золото на Олимпийских играх в Токио

Россиянин Евгений Рылов стал двукратным чемпионом Олимпийских игр в Токио. К золоту в плавании на 100 м на спине он добавил ещё одну награду высшего достоинства на дистанции вдвое длиннее. В финале 24-летний спортсмен также установил новый олимпийский рекорд. Евгения Чикунова осталась без медали в заплыве на 200 м брассом. Она стала четвёртой с отставанием в 0,04 секунды от третьего места.

Выиграв вслед за стометровкой дистанцию 200 м на спине, Евгений Рылов сделал дубль, который в истории российского плавания случался всего три раза. 29 лет назад две спринтерские дистанции вольным стилем выиграл Александр Попов, а спустя четыре года в Атланте это достижение повторил и он сам, и дельфинист Денис Панкратов.

Свою вторую медаль Рылов завоевал с таким хладнокровием и невозмутимостью, что это даже слегка обескураживало: борьба-то где? Человек выходит на старт против великого Райана Мёрфи, в клочки разорвавшего всю «поляну» в плавании на спине на Играх в Рио, привозит ему на финише едва ли не секунду и проделывает всё это настолько буднично, словно в своём подмосковном Видном за хлебом сходил. Купил, принёс, сделал себе бутерброд и съел его, как и собирался. Чему радоваться-то?

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Примерно так же в своё время на победы реагировал Попов. Кто-то из чемпионов мог бесноваться в микст-зоне, заливаться слезами от счастья или истерически хохотать, а российский спринтер начинал невозмутимо препарировать только что пройденную дистанцию, рассуждая о количестве гребков или секундах, показанных на втором отрезке.

Вот и Рылов (улыбался ли он вообще после финиша?) сказал:

«Не доплыл последний полтинник, встал. Либо переработал на тренировках, либо недоработал — надо смотреть».

Пловец остался слегка недоволен и показанным в финале временем (1:53,27): это был «всего лишь» олимпийский рекорд.

Со спортивной точки зрения, завоевав в плавании на спине две золотые медали, Рылов совершил подвиг. Если победа на более длинной дистанции прогнозировалась заранее и была ожидаемой (не случайно ведь уже после Игр в Рио Рылов выиграл двухсотметровку на двух чемпионатах мира), то победа на «сотне», по словам спортсмена, была за пределом человеческих возможностей. Даже тренер Андрей Шишин, комментируя мне по телефону первую победу своего подопечного, коротко заметил по поводу подготовки к Играм сразу двух дистанций: «По краю ходим».

Это, собственно, всегда было в плавании наиболее сложным — соединить несоединимое. Спринт требует мышечной массы, взрывной силы, а значит — больших объёмов работы в зале. Тем, кто специализируется на более длинных дистанциях, серьёзная мышечная работа, напротив, создаёт помехи, замедляет продвижение в воде. Найти нужный баланс — это очень тонкая тренерская работа, ювелирная. Специалистов, способных реализовать её на Олимпийских играх, во все времена можно было пересчитать в плавании по пальцам.

В Токио их официально стало на одного больше.

На самом деле, Рылов дико устал. Там же, в микст-зоне, признался, что на последних 25 м дистанции дико сводило ноги. Когда такое начинает происходить в воде, исход заплыва, бывает, решает 1 м дистанции. История плавания знает случаи, когда спортсмены лишались победы, теряя способность терпеть за сантиметры до финиша. Здесь же всё выглядело простым и понятным: пришёл, увидел, победил. В точности по заветам великого римского полководца Гая Юлия Цезаря, обозначившего этой фразой одну из своих стремительных военных побед.

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Теперь Рылову предоставляется шанс повторить ещё один рекорд Попова — по количеству наград, завоёванных в рамках одной Олимпиады. Хотя в комбинированной эстафете, которая традиционно завершит плавательный турнир в воскресенье, российским парням будет сложно: не самое яркое выступление Антона Чупкова и Кирилла Пригоды на стометровке брассом, где оба не прошли в финал, даёт основания предположить, что именно этот отрезок может стать в эстафете слабым звеном, а сильнейший российский спринтер Климент Колесников стартует в этот день в личной 50-метровой дистанции вольным стилем и для того, чтобы рассчитывать на высокий результат, должен будет максимально восстановиться в течение часа.

Но об этом можно пока не думать. А просто радоваться тому, что российское плавание, пусть и благодаря одному спортсмену, вернуло себе золотые олимпийские позиции. Победа Рылова отодвинула на второй план даже наиболее животрепещущую из плавательных тем — женскую двухсотметровку брассом без действующей чемпионки мира на этой дистанции Юлии Ефимовой. Единственная российская финалистка Евгения Чикунова осталась в пятницу четвёртой, не сумев повторить свой полуфинальный результат, который позволил бы подняться на пьедестал.