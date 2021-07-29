Поражение Чупкова, бронза Колесникова и пятое место в эстафете: как выступают российские пловцы на Олимпиаде в Токио

Двукратный чемпион и рекордсмен мира в плавании брассом на дистанции 200 м Антон Чупков остался без медали на летних Олимпийских играх в Токио. Сильнейший российский спринтер Климент Колесников, которому прочили борьбу за золото с американцем Калебом Дресселом на стометровке вольным стилем, финишировал третьим. Российские девушки заняли пятые места в личном заплыве на 200 м баттерфляем и эстафете 4 × 200 м. RT рассказывает, как прошёл очередной день плавательных финалов.

Вряд ли кто больше, чем Антон Чупков, заслуживал золотой олимпийской медали. К моменту своего старта российский брассист собрал на двухсотметровой дистанции все возможные титулы: в 2017-м в Будапеште он впервые стал чемпионом мира и отстоял этот титул через два года в корейском Кванджу. Там же установил мировой рекорд, к которому с тех пор ни разу не приблизился ни один другой пловец. Оставалось поставить под этим перечнем большой золотой восклицательный знак, и им, конечно же, должна была стать победа в Токио.

Сценарий представлялся настолько бесспорным, что в нём даже теоретически не находилось места для какого бы то ни было иного варианта развития событий. Но тем и коварны Олимпийские игры: здесь хватает и странных малообъяснимых побед, и случайных на первый взгляд поражений.

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В случае с Чупковым всё было иначе. После того как на Играх в Рио Антон стал на двухсотметровке третьим, упустив победу в финишном касании, он не просто мечтал о золоте, а целенаправленно шёл к нему, тщательно устраняя все слабые места в собственной подготовке. На Играх в Токио был готов разорвать любого соперника. Но не сейчас, а год назад. Не к нынешнему июлю, а к прошлогоднему была самым тщательным образом спланирована подготовка сильнейшего брассиста мира, и, когда стало известно, что в назначенное время Игры не состоятся и будут отложены на неопределённый срок, у спортсмена был шок. Как раз тогда мы беседовали в Москве с Александром Немтырёвым, работающим с Антоном много лет.

«Я был готов к подобному повороту событий, чего нельзя сказать об Антоне. Когда объявили, что Игр в 2020 году не будет, у него чуть ли не слёзы на глаза навернулись. Пришлось даже успокаивать, объяснять, что жизнь на этом не заканчивается, что ничего не поделаешь, раз уж от нас ничего не зависит. Но первый период оказался непростым для нас обоих», — сказал тренер.

Тогда же выразил определённые опасения и главный тренер российской команды Сергей Чепик. Заметил, что не видит вообще никаких плюсов в том, что у спортсменов в связи с переносом Игр появляется лишний год подготовки.

«Команда была готова стартовать в этом году. Ряд успешных стартов на чемпионатах Европы, чемпионатах мира, который был до этого, давал нам основания считать, что и в Токио всё сложится хорошо. Тот же Антон Чупков был готов к Олимпийским играм совершенно потрясающе. Сейчас же этот полёт оборван. А попасть два раза подряд в «десятку» бывает довольно сложно», — объяснил руководитель сборной.

По планам Немтырёва, к Играм в Токио его подопечный должен был обрести готовность бороться не только за золото на двухсотметровой дистанции, но и за медали на «сотне». Первый тревожный звоночек прозвучал в мае на чемпионате Европы в Будапеште — на стометровке брассом Чупков не сумел пройти в финал.

Тогда этот результат объяснили тем, что Антон плыл под нагрузкой, и в это очень хотелось верить. Тем более что вторую дистанцию Чупков выиграл, проплыв 200 метров за 02:06,99, и казалось, что всё уже точно встаёт на свои места, что к Играм Антон, разумеется, выйдет на более высокий пик формы и уж тогда заветная золотая медаль никуда от него не уйдёт.

Но случилась осечка. Уже по первому старту на стометровке становилось понятно: на заключительном этапе подготовки к Играм что-то пошло не так — двукратный чемпион мира отобрался в полуфинал, но проплыл там хуже, чем на весеннем отборе. Он не вошёл в восьмёрку и даже поставил под сомнение своё право стартовать в комбинированной эстафете, поскольку проиграл Кириллу Пригоде.

В среду стало ещё тревожнее: Чупков сумел отобраться в финал на дистанции 200 м лишь с седьмым результатом и временем 02:08,54 — слишком медленным, чтобы быть уверенным в финальном успехе.

Плавание — не тот вид спорта, где возможно собрать в кучу силы и совершить подвиг, если тело к этому не готово. Антон сделал в финале всё, что мог, и не его вина, что этого не хватило. Заплыв получился совсем скомканным, а самое обидное — прошёл по тому сценарию, который в принципе прогнозировался: рекордсмен мира привычно отпустил соперников на первой половине дистанции, но не сумел догнать их на второй. Они этого просто не позволили. Хотя ещё год назад представить себе олимпийский пьедестал с австралийцем Айзеком Стабблети-Куком, нидерландцем Арно Каммингой и финном Матти Маттсоном было совершенно невозможно.

В микст-зоне Антон сказал: «Возможно, это мой последний международный старт».

Но по глазам было видно, что пловец всё ещё не может, не хочет, не готов поверить в то, что случилось на дистанции. И что на самом деле тон, которым произнесены слова о возможном завершении карьеры, подразумевает совсем иную фразу: «Да пропади оно всё пропадом!»

На этом фоне бронза Климента Колесникова на стометровке вольным стилем (47,44) вообще не воспринималась как нечто трагичное. Да оно и не было таковым: серебряный призёр аналогичной дистанции на спине с самого начала погнался за 13-кратным чемпионом мира Калебом Дресселом и просто не выдержал предложенного темпа. А может быть, просто выплеснул все силы в полуфинале, где проплыл «сотню» с рекордом Европы за 47,11 секунды, и не успел восстановиться.

В остальном день получился вполне оптимистичным: олимпийский чемпион на стометровке на спине Евгений Рылов уверенно выиграл полуфинал в плавании на 200 м, Светлана Чимрова финишировала пятой на дистанции 200 м баттерфляем, а на аналогичной дистанции брассом Евгения Чикунова имеет второй полуфинальный результат перед завтрашним финалом, что означает если не медаль, то как минимум борьбу за нее. И в завершение российские девушки стали пятыми в кролевой эстафете 4 × 200 м, которую с мировым рекордом выиграла сборная Китая.