Чупков: возможно, это был один из моих последних заплывов на международной арене

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Россиянин Антон Чупков отреагировал на четвёртое место в финале турнира по плаванию на дистанции 200 метров брассом на летних Олимпийских играх в Токио.
Чупков: возможно, это был один из моих последних заплывов на международной арене
  • Reuters

«Улучшил время более чем на секунду, но и соперники стали лучше. Сил просто не осталось, всё отдал. Много болельщиков писали и поддерживали. Прошу прощения, что не смог завоевать медаль. Старался прибавить во второй половине, ничего нового не придумывал», — сказал Чупков в эфире «Матч ТВ».

Россиянин допустил, что это был его последний международный старт.

«Возможно, это был один из моих последних заплывов на международной арене», — сказал он.

В финальном заплыве Чупков показал время 2:07.24.

Золотую медаль завоевал Зак Стабблти-Кук из  Австралии со временем 2:06.38.

Серебряную медаль выиграл голландец Арно Камминга (2:07.01).

Бронза — у финна Матти Маттсона (2:07.13).

Ранее сообщалось, что Рылов вышел в финал ОИ в Токио на дистанции 200 м на спине.

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