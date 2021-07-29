Разгром Бразилии в волейболе, успехи боксёров и отказ США от встречи с Россией: чем запомнился пятый день Игр в Токио

Мужская сборная России по волейболу разгромила действующего олимпийского чемпиона Бразилию, а Альберт Батыргазиев, Имам Хатаев и Земфира Магомедалиева пробились в четвертьфинал боксёрского турнира. Александр Власов занял лишь 20-е место в велогонке с раздельным стартом, а Сергей Сирант и Евгения Косецкая потеряли шансы на выход в плей-офф в бадминтоне. Американские фехтовальщики отказались от встречи с отечественной командой в командной шпаге, а Фиджи во второй раз подряд одержала победу в регби-7. Чем запомнился пятый день ОИ — в материале RT.

Среда получилась для отечественных спортсменов не такой удачной, как два предыдущих дня. На этот раз им не удалось завоевать ни одной золотой медали. Мужская и женская сборные по баскетболу 3×3 потерпели поражения в финале. Пловцы Мартин Милютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк заняли второе место в эстафете 4 × 200 м вольным стилем. Наконец, бронзовые награды завоевали гимнаст Никита Нагорный в личном многоборье и дзюдоистка Мадина Таймазова в весовой категории до 70 кг.

Командные соревнования в фехтовании вновь сложились для России не лучшим образом. Сначала последнее место заняли шпажистки, хотя до того они лишь раз остались без медалей ОИ в этом виде, а затем неудачу потерпели саблисты. Их шансы на награды, напротив, изначально считались невысокими, что продемонстрировал личный турнир, где до четвертьфинала добрался только Камиль Ибрагимов.

Однако сохранялась надежда, что отечественная четвёрка в лице Ибрагимова, Дмитрия Даниленко, Константина Лоханова и Вениамина Решетникова пройдёт Германию в четвертьфинале. На деле борьбы не получилось. Немцы постепенно наращивали отрыв, а концовку россияне вовсе провалили. В последних трёх схватках они нанесли лишь четыре точных укола. Итоговый результат — 28:45.

Далее расстроенные отечественные саблисты уступили ещё и Египту (41:45) и должны были сразиться с американцами за седьмое место. Но «звёздно-полосатые» отказались от выхода на помост, сославшись на травму сразу двух человек. После окончания соревнований наставник сборной Дмитрий Глотов посетовал, что подопечные не выполнили его установку.

«Атака в современном фехтовании всегда сильнее обороны, и, если ты уходишь в оборону, защищаться тяжелее... Возможно, сказалось нервное напряжение, в состоянии стресса кажется, дорожка короче, противник быстрее, и ты начинаешь торопиться и делать движения раньше, а оппонент это видит», — цитирует специалиста ТАСС.

В свою очередь, Решетников, которому в день командного турнира исполнилось 35 лет, не исключил ухода из спорта.

«Думаю, я сделаю небольшой перерыв, ведь до ближайших стартов ещё далеко, и тогда приму конкретное решение», — подчеркнул спортсмен.

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Куда увереннее чувствует себя мужская сборная России по волейболу. В первых двух матчах она обыграла Аргентину (3:1) и США (3:1), а в среду вовсе в трёх сетах не оставила шансов действующим олимпийским чемпионам из Бразилии. Некое подобие борьбы завязалось лишь в первой партии, которую латиноамериканцы уступили со счётом 22:25. Остальные две они проиграли с разницей в пять очков.

Лучшим в составе отечественного коллектива стал диагональный Дмитрий Волков, набравший 19 баллов. 15 — в активе опытного доигровщика Максима Михайлова. Уверенное выступление в Токио практически гарантировало команде выход в плей-офф: ведь для того, чтобы решить эту задачу, достаточно попасть в первую четвёрку группы.

Продолжают успешное выступление на турнире и представители пляжного волейбола. Надежда Макрогузова и Светлана Холомина одержали вторую победу подряд, уверенно справившись с кубинками Эчеваррией Лиди и Лейлой Мартинес — 21:16, 21:11. Благодаря этому успеху они обеспечили себе путёвку в 1/8 финала.

У мужчин задачу заранее решили Константин Семёнов и Иван Лешуков. В среду они лишь поставили точку на выступлении в групповом этапе, обыграв норвежцев Андерса Бернтсена Моля и Кристиана Сандлье Сёрума и заняв первое место в своём квартете.

Радуют страну и боксёры. Накануне в четвертьфинал пробились Андрей Замковой и Муслим Гаджимагомедов. В среду их примеру последовали ещё три соотечественника. У мужчин Альберт Батыргазиев в полулёгкой весовой категории отправил домой представителя Доминиканской Республики де ла Круза, а Имам Хатаев в полутяжах оказался сильнее казахстанца Бекзада Нурдаулетова. У женщин Земфира Магомедалиева справилась с призёром чемпионата мира Наоми Грэхем из США в категории до 75 кг.

А вот в бадминтоне дела складываются не столь удачно. Сергей Сирант и Евгения Косецкая потерпели поражение и лишились шансов на продолжение борьбы. Первый уступил индонезийцу Энтони Синисуке Гинтингу, а вторая — японке Нозоми Окухаре.

В гребном слаломе у отечественных атлетов шансы на медали изначально невысоки, но по крайней мере сразу двум участникам удалось пробиться в полуфинал. Алсу Миназова заняла 14-е место в квалификации каноэ-одиночки, а Павел Эйгель — девятое в байдарке.

В гребле на байдарках и каноэ было разыграно сразу шесть комплектов наград. К сожалению, россиян не оказалось ни в одном из финалов. В их отсутствие наибольший улов наград собрали Австралия и Нидерланды, завоевавшие по четыре медали. При этом в активе представителей Зелёного континента значатся два золота.

Единственной радостной новостью для отечественных болельщиков стал выход в финал Василисы Степановой и Елены Орябинской в двойке распашной без рулевого. Пара показала второе время (6:50.24). Решающий заплыв состоится уже в четверг.

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А в «Токио акватикс центре» вечером продолжились соревнования по плаванию. Медали не разыгрывались, зато состоялся целый ряд важных квалификационных заплывов. В целом они сложились для россиян достаточно удачно. На дистанции 200 м на спине у мужчин второй результат продемонстрировал олимпийский чемпион Евгений Рылов, действующий призёр ОИ в данном виде (1:56,02). Также в полуфинал пробился Григорий Тарасевич с пятым временем (1:56,82).

На дистанции 200 м брассом у женщин третье место заняла 16-летняя Евгения Чикунова, которая выиграла борьбу за право представлять страну в этой дисциплине у самой Юлии Ефимовой. Мария Темникова расположилась на седьмой строчке и также вышла дальше.

В полуфинал на 200 м комплексом пробился Андрей Жилкин. Наконец, в женской эстафете 4 × 200 м вольным стилем Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко и Анна Егорова вышли в финал с пятым результатом (7:52,04).

В стрельбе в среду прошли только первые дни квалификации в трапе. У женщин достойно выступила Екатерина Субботина, расположившаяся на четвёртой позиции (73) с отставанием всего в два точных выстрела от лидера. А вот олимпийский чемпион ещё Афин в этой дисциплине Алексей Алипов пока идёт только 14-м.

В стрельбе из лука мужской личный турнир также сложился для страны не очень удачно. Галсан Базаржапов в первом же круге без шансов уступил представителю Индии Правину Джадаву (0:6) и не сумел составить компанию Елене Осиповой, которая накануне шагнула в 1/8 финала.

В велоспорте в среду прошли две гонки с раздельным стартом. Но у россиян шансов на медаль тут практически не было. Тем более что честь флага защищал один Александр Власов. В итоге он занял 20-е место из 39. Первым стал словенец Примож Роглич. У женщин золото досталось Аннемик ван Влёйтен (Нидерланды).

Из других событий пятого соревновательного дня необходимо отметить вторую подряд победу мужской сборной Фиджи по регби-7. С тех пор как данный вид спорта включили в олимпийскую программу, «летучие фиджийцы» не знают себе равных. В Рио-де-Жанейро они в решающем противостоянии разгромили Великобританию, а в Токио обыграли Новую Зеландию. До того как право выступать на ОИ получили регбисты, в активе страны не значилось ни одной медали.

В другом командном виде спорта, баскетболе, обратил на себя внимание разгром, учинённый американскими баскетболистами Ирану. Сборную США настолько разозлило поражение от Франции, первое для команды на ОИ с 2004-го, что она не оставила от соперника камня на камне, обыграв его практически с двукратным преимуществом — 120:66. А Дэмиан Лиллард реализовал семь трёхочковых бросков и набрал 21 балл.