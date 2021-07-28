Логунова объяснила, почему россиянки проиграли США в финале олимпийского турнира по баскетболу 3х3

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Баскетболистка сборной России Анастасия Логунова прокомментировала поражение от команды США (15:18) в финале турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио.
Логунова объяснила, почему россиянки проиграли США в финале олимпийского турнира по баскетболу 3х3
  • Reuters

«Если честно, то подвели чуть-чуть нервы и чуть-чуть судьи. Мы вовремя не перестроились, могли бы иначе отреагировать, стали бы держать несколько по-другому дистанцию, может быть, не столько фолов нам бы дали. Американок можно и нужно обыгрывать, но не в этот раз, видимо», — сказала Логунова после матча.

Ранее член зала славы НБА Яо Мин восхитился выступлением российских сборных 3х3 на ОИ в Токио.

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