Логунова объяснила, почему россиянки проиграли США в финале олимпийского турнира по баскетболу 3х3

Баскетболистка сборной России Анастасия Логунова прокомментировала поражение от команды США (15:18) в финале турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио.

«Если честно, то подвели чуть-чуть нервы и чуть-чуть судьи. Мы вовремя не перестроились, могли бы иначе отреагировать, стали бы держать несколько по-другому дистанцию, может быть, не столько фолов нам бы дали. Американок можно и нужно обыгрывать, но не в этот раз, видимо», — сказала Логунова после матча.

Ранее член зала славы НБА Яо Мин восхитился выступлением российских сборных 3х3 на ОИ в Токио.