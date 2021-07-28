Член зала славы НБА Яо Мин восхитился выступлением российских сборных 3х3 на ОИ в Токио

Легендарный китайский баскетболист, член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации Яо Мин высоко оценил выступление российских команд в олимпийском турнире по баскетболу 3х3.

«Отличные финалы с участием российских сборных. Российский баскетбол — это круто! Передайте привет моему другу Андрею Кириленко», — приводит его слова сайт «Матч ТВ».

Мужская и женская сборные России дошли до финалов и завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио.

Андрей Кириленко — экс-басктеболист НБА, ныне возглавляет Российскую федерацию баскетбола.

Ранее был опубликован список всех медалистов пятого дня Олимпиады в Токио.