Член зала славы НБА Яо Мин восхитился выступлением российских сборных 3х3 на ОИ в Токио

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Легендарный китайский баскетболист, член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации Яо Мин высоко оценил выступление российских команд в олимпийском турнире по баскетболу 3х3.
Член зала славы НБА Яо Мин восхитился выступлением российских сборных 3х3 на ОИ в Токио
  • Reuters

«Отличные финалы с участием российских сборных. Российский баскетбол — это круто! Передайте привет моему другу Андрею Кириленко», — приводит его слова сайт «Матч ТВ».

Мужская и женская сборные России дошли до финалов и завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио.

Андрей Кириленко — экс-басктеболист НБА, ныне возглавляет Российскую федерацию баскетбола.

Ранее был опубликован список всех медалистов пятого дня Олимпиады в Токио.

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