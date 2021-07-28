Список всех медалистов пятого дня Олимпиады в Токио

В пятый день Олимпийских игр в Токио было разыграно 23 комплекта наград.

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Баскетбол 3х3 Мужчины. 1. Латвия. 2. Россия. 3. Сербия.

Женщины. 1. США. 2. Россия. 3. Китай. Велошоссе Гонка с раздельным стартом Мужчины. 1. Роглич (Словения) 2. Дюмулен (Нидерланды). 3. Деннис (Австралия) Женщины. 1. Ван Влетен (Нидерланды) 2. Ройссер (Швейцария). 3. Ван дер Брегген (Нидерланды). Гимнастика спортивная Мужчины. Многоборье. 1. Хасимото (Япония) 2. Сяо Жуотэн (Китай) 3. Нагорный (Россия). Гребля академическая Мужчины. Двойка парная. 1. Франция. 2. Нидерланды. 3. Китай. Четвёрка без рулевого. 1. Австралия. 2. Румыния. 3. Италия. Четвёрка парная. 1. Нидерланды. 2. Великобритания. 3. Австралия. Женщины. Двойка парная. 1. Румыния. 2. Новая Зеландия. 3. Нидерланды. Четвёрка без рулевого. 1. Австралия. 2. Нидерланды. 3. Ирландия. Четвёрка парная. 1. Китай. 2. Польша. 3. Австралия. Дзюдо Мужчины. До 90 кг. 1. Бекаури (Грузия). 2. Триппель (Германия). 3. Бобонов (Узбекистан), Тот (Венгрия). Женщины. До 70 кг. 1. Араи (Япония). 2. Поллерес (Австрия). 3. Таймазова (Россия), ван Дейке (Нидерланды). Конный спорт Выездка. Личное первенство. 1. Фон Бредов-Верндль 2. Верт (обе — Германия). 3. Дюжарден (Великобритания) Плавание Мужчины Вольный стиль. 4 х 200 м. 1. Великобритания. 2. Россия. 3. Австралия. Баттерфляй. 200 м. 1. Милак (Венгрия) ОР. 2. Хонда (Япония). 3. Бурдиссо (Италия) Женщины Вольный стиль. 200 м. 1. Титмас (Австралия). 2. Хоги (Гонконг). 3. Олексяк (Канада). 1500 м. 1. Ледецки. 2. Салливан (обе — США), 15.41,41. 3. Колер (Германия). Комплекс. 200 м. 1. Охаси (Япония). 2. Уолш. 3. Дуглас (обе — США). Прыжки в воду Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 1. Ван Цзунюань / Се Сыи (Китай). 2. Капобьянко / Хиксон (США). 3. Хаусдинг / Рюдигер (Германия). Регби-7 Мужчины. 1. Фиджи. 2. Новая Зеландия. 3. Аргентина. Тяжёлая атлетика Мужчины. До 73 кг 1. Ши Чжиюн (Китай). 2. Майора (Венесуэла). 3. Абдулла (Индонезия). Мужчины. Сабля. Командное первенство 1. Корея. 2. Италия. 3. Венгрия. Ранее сообщалось, что сборная России завоевала пять медалей в пятый соревновательный день на ОИ в Токио.