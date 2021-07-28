Сборная России завоевала пять медалей в пятый соревновательный день на ОИ в Токио

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Российские спортсмены завоевали три серебряных и две бронзовые награды в пятый день Олимпийских игр, которые проходят в Токио.
Сборная России завоевала пять медалей в пятый соревновательный день на ОИ в Токио
  • РИА Новости

Серебряные медали в копилку сборной России принесли пловцы Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк, которые выступали в эстафете 4 × 200 м вольным стилем. Также второе место заняли мужская и женская сборные по баскетболу 3×3.

Бронзу завоевали дзюдоистка Мадина Таймазова (весовая категория до 70 кг), а также гимнаст Никита Нагорный (личное многоборье).

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала три золотых медали в четвёртый день Олимпиады в Токио.

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