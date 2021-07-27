Сборная России завоевала три золотых медали в четвёртый день Олимпиады в Токио

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Сборная России завоевала три золотые медали по итогам четвёртого соревновательного дня летних Олимпийских игр в Токио.
Сборная России завоевала три золотых медали в четвёртый день Олимпиады в Токио
  • Reuters

Всего 27 июля россияне выиграли три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.

Россиянин Евгений Рылов завоевал золотую медаль в финальном заплыве на дистанции 100 м на спине. Его соотечественник Климент Колесников выиграл серебро.

Российские стрелки Юлия Каримова и Сергей Каменский выиграли бронзовые медали на турнире по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в миксте, а стрелки Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов — серебро в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Российские гимнастки завоевали золото в командном многоборье.

А российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 80 кг.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала три золотых медали в третий день Олимпиады в Токио.

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