Сборная России завоевала три золотых медали в четвёртый день Олимпиады в Токио
- Reuters
Всего 27 июля россияне выиграли три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль.
Россиянин Евгений Рылов завоевал золотую медаль в финальном заплыве на дистанции 100 м на спине. Его соотечественник Климент Колесников выиграл серебро.
Российские стрелки Юлия Каримова и Сергей Каменский выиграли бронзовые медали на турнире по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в миксте, а стрелки Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов — серебро в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
Российские гимнастки завоевали золото в командном многоборье.
А российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 80 кг.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала три золотых медали в третий день Олимпиады в Токио.