С разбитым глазом и после удушающего приёма: как дзюдоистка Таймазова героически выиграла бронзу Олимпиады в Токио

Мадина Таймазова принесла сборной России первую медаль в дзюдо на Олимпиаде в Токио, став бронзовым призёром в весе до 70 кг. По ходу турнира она сильно травмировала правый глаз и провела невероятно длинный полуфинальный поединок с японкой Тидзуру Араи. Михаил Игольников в категории до 90 кг победил главного фаворита Николоза Шеразадишвили, но не смог в итоге завоевать награду.

Победа над фаворитом без вознаграждения

Если уже подводить промежуточные итоги Олимпиады в Токио, то больше всего разочарований российским болельщикам принесло дзюдо. В 2012 и 2016 годах представителям этого вида спорта удалось выиграть восемь медалей, пять из которых были золотыми. Но на родине дзюдо россияне за четыре дня выиграли всего пять схваток, а проигрывали ещё до того, как на кону оказывалось место на пьедестале почёта.

В пятый день ситуацию попытался исправить Михаил Угольников. В своём весе до 90 кг он был посеян под десятым номером. Это означало, что ему должно было быть под силу дойти до четвертьфинала, откуда в случае поражения можно пробиться хотя бы в утешительный турнир за бронзу. Дальше турнирная сетка сводила бы россиянина с неоспоримым фаворитом и чемпионом мира 2018 и 2021 годов Николозом Шеразадишвили, представляющим Испанию. Однако конкретно его российский дзюдоист мог не бояться, потому что выиграл шесть из восьми очных поединков.

Также по теме Финал не нашей мечты: как Россия осталась без наград в самом успешном для себя виде программы прыжков в воду Российский дуэт занял последнее место в финале турнира по синхронным прыжкам с трёхметрового трамплина на летних Играх в Токио. Никита...

Задачу-минимум по выходу в четвертьфинал Игольников выполнил без больших потерь. В первом круге он победил 35-летнего бенинца Сельтуса Доссу Йово. Двукратному чемпиону Европы понадобилось чуть больше двух минут, чтобы провести два приёма на вадза-ари, которые вылились в победу иппоном.

В следующем поединке Игольников встречался с азербайджанцем Мамедали Мехдиевым. Российский дзюдоист, выигрывавший юношескую Олимпиаду в 2014 году, все предыдущие схватки с этим соперником заканчивал в свою пользу и не изменил этой традиции в Токио. Шестую победу подряд Игольников одержал уже на вадза-ари, заставив оппонента потерять равновесие.

Шеразадишвили тоже вышел в четвертьфинал, но предыдущими поединками не убедил в своей непобедимости. В 1/8 финала испанец лишь в дополнительное время взял верх над шведом Маркусом Нюманом, потратив лишние силы перед встречей с Игольниковым. В итоге Шеразадишвили действительно не продемонстрировал той мощи, которой от него можно было ожидать, и россиянин был обязан этим воспользоваться. На исходе основного времени он бросился в атаку и смог провести удушающий приём. Испанский дзюдоист ещё несколько секунд после этого лежал на татами, пока Игольников радовался выходу в полуфинал.

Дальше ему предстояло побороться с атлетом из Грузии. С Лашей Бекаури Игольников тоже имел положительную историю встреч и с позиции силы начал очередной бой. Россиянин часто атаковал и был явно сильнее, однако за свою единственную ошибку был тут же наказан. Бекаури бросил соперника на плечи, и ему назначили за это вадза-ари. У Игольникова было чуть больше минуты, чтобы хотя бы продолжить схватку в овертайме, но даже просто поймать соперника ему не всегда удавалось.

В схватке за бронзу россиянину достался номинально более сильный соперник Кристиан Тот из Венгрии, выигравший перед Олимпиадой бронзу чемпионата мира. Но в очной встрече большой разницы между ними не оказалось. Россиянин активно вёл поединок и несколько раз бросал конкурента, однако каждый раз судьи не оценивали его старания и даже отменили вадза-ари после видеоповтора. В дополнительное время Игольников так же торопился провести атаку, но быстро потратил все силы. Тот воспользовался этим и перекатил россиянина по спине — мечта Игольникова о бронзе после победы над главным фаворитом разбилась.

Подвиги Таймазовой ради бронзы

У женщин в весе до 70 кг Россию представляла двукратная бронзовая медалистка чемпионатов Европы Мадина Таймазова. Ей с жеребьёвкой откровенно не повезло — уже в первом поединке нужно было встретиться с испанкой Марией Бернабеу, которая дважды поднималась на пьедестал почёта мировых первенств. Однако уроженка Северной Осетии не спасовала перед 33-летней оппоненткой. На последней минуте основного времени Таймазова успела провести приём, оценённый на вадза-ари.

Также по теме Серебряное счастье: как Россия выиграла медаль в главной плавательной эстафете Олимпиады в Токио Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк, представляющие сборную России, стали обладателями серебряных наград в...

Дальше её ждала ещё более грозная бразильянка Мария Портела. В своей предыдущей схватке она уже победила дзюдоистку, которую тоже можно назвать условно российской. Афганка Нигара Шахин в детстве бежала в Пакистан вместе с семьёй, спасаясь от войны, а затем переехала в Екатеринбург, где окончила Уральский федеральный университет. В Токио она вошла в состав команды беженцев, но её участие в Олимпиаде получилось недолгим. Бразильянка выиграла у неё иппоном уже на 28-й секунде.

Зато бой с Таймазовой таким быстрым не был. В основное время дзюдоистки не совершили активных действий, и тогда был назначен дополнительный раунд до первого набранного очка. Девушки боролись на протяжении ещё 11 минут и лишь дважды обменивались «шидо» — предупреждениями за пассивность. Третье подобное наказание автоматически приводило бы к дисквалификации, и её получила бразильянка, которая не смогла сдержать слёз после поражения.

В четвертьфинале Таймазовой досталась автор одной из главных сенсаций дня — Элисавет Телциду. Гречанка выбила из борьбы посеянную под вторым номером француженку Марго Пино, которая тоже набрала три «шидо». Таймазова вышла на татами с повязкой на брови, скрывающей заработанную в прошлой схватке гематому, и некоторое время сдерживала атаки соперницы, но быстро поймала её на ошибке и бросила через спину. Она выиграла иппоном и стала первой за 17 лет российской дзюдоисткой, которая вышла в полуфинал Олимпиады. Последней этого добивалась Теа Донгузашвили, выступавшая в весе свыше 78 кг в 2004 году.

За выход в финал Таймазовой предстояло побороться с японкой Тидзуру Араи, которая была однозначной фавориткой встречи. Мало того, что она выигрывала чемпионаты мира в 2017 и 2018 годах, так ещё и выступала дома — за четыре дня японцы ни разу не остались без медали. Однако россиянка в мае побеждала Араи на казанском турнире Большого шлема, так что шансы на успех ещё оставались.

Бой получился крайне напряжённым. Едва Таймазова атаковала, как Араи сразу же оборачивала её действия в свою пользу, однако ни разу японка так и не довела дело до конца. Россиянка прекрасно защищалась и уворачивалась из любой позиции. В дополнительное время она спаслась даже после двух подряд удержаний, а однажды судья уже объявил иппон, но повтор показал, что Араи заработала его запрещённым приёмом. У Таймазовой не хватало сил, у неё уже было два «шидо», а её правый глаз стал совсем синим, но она продолжала бороться. Лишь на 17-й минуте японская дзюдоистка смогла провести удушающий приём. Выиграть второй подряд сверхдлинный поединок россиянке не удалось.

Чуть больше часа оставалось у Таймазовой, чтобы восстановиться к бою с ещё одной чемпионкой мира, теперь уже действующей. Хорватка Барбара Матич прекрасно знала, через что пришлось пройти россиянке, и попыталась предложить максимально высокий темп, однако это не испугало Таймазову. Вновь она героически сводила на нет все старания соперницы. А по окончании основного времени уже Таймазовой удавалось чаще захватывать Матич за кимоно и искать пути развития атак. Наконец российская дзюдоистка смогла скрутить соперницу и сбросить за пределами ковра. Приём на вадза-ари принёс россиянке невероятно выстраданную бронзу и первую в истории страны медаль в весе до 70 кг.