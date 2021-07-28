Финал не нашей мечты: как Россия осталась без наград в самом успешном для себя виде программы прыжков в воду

Российский дуэт занял последнее место в финале турнира по синхронным прыжкам с трёхметрового трамплина на летних Играх в Токио. Никита Шлейхер не справился с последней попыткой, и судьи оставили его с Евгением Кузнецовым без оценки. О чём может свидетельствовать этот провал — в материале RT.

В 15:00 по токийскому времени в среду Евгению Кузнецову и Никите Шлейхеру предстояло совершить невозможное: вернуть российские синхронные прыжки в воду с трёхметрового трамплина на те позиции, которые не слишком давно считались для нашей страны обязательными. То есть на олимпийский пьедестал. На пяти предыдущих Играх Россия трижды добывала серебряные медали, но вот там, где реально могла победить, волею какого-то иезуитского стечения обстоятельств она оказывалась на самом дне финала.

Наиболее драматичным и одновременно одиозным стало в этом плане выступление трамплинистов в Афинах в 2004-м: всё, как обычно, шло к тому, что победят китайцы, но заключительную попытку один из спортсменов выполнил на «ноль», открыв дорогу к золоту сразу нескольким командам. И все тут же начали сыпаться. Так бывает, когда перед человеком начинает маячить совершенно реальная олимпийская медаль.

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И в тот самый момент, когда «упали» уже практически все и стало ясно, что золото достанется России с почти 100%-ной гарантией, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин, выступавший на тех Играх в паре с Александром Доброскоком, вместе с которым стал чемпионом мира в «синхроне» всего за год до Афин, ударился ногами о доску.

Победителями того финала стали греки, допущенные на Игры как хозяева. Надо ли говорить, что ни до, ни после ни один из чемпионов больше ничего не выиграл?

В Рио сложилась куда более прозаичная ситуация: ещё до начала Игр было очевидно, что и олимпийский чемпион Лондона Илья Захаров, и его напарник по «синхрону» Евгений Кузнецов находятся далеко не в лучшей форме. Настолько, что после отборочного чемпионата страны поднимался вопрос: не стоит ли заменить трёхкратных вице-чемпионов мира Евгением и Вячеславом Новосёловыми — братья-близнецы выиграли в том сезоне отбор, но в Бразилию всё же не поехали.

Главный тренер той олимпийской сборной был до такой степени раздавлен ощущением близкой олимпийской неудачи, что пригласил на заключительный сбор шамана. Но это не помогло: Захаров и Кузнецов остались на Играх седьмыми.

Год спустя они с четвёртой попытки всё же выиграли чемпионат мира, но в 2019-м Илью дисквалифицировали на полтора года за пропуск трёх допинг-тестов, и Евгений встал в пару со Шлейхером.

Краткое содержание предыдущих серий на этом можно было бы считать оконченным, если бы не попытка Захарова второй раз войти в ту же воду: после того как Игры в Токио были вынужденно отодвинуты на год, спортсмен, который вроде бы уже официально объявил о завершении карьеры, решил попробовать вернуться — ради олимпийского синхрона. Идею поддержали тренеры, а это почти открыто говорило о том, что дуэт Кузнецова и Шлейхера в их представлении оказался не настолько хорош, чтобы всерьёз думать об олимпийских медалях.

Никита с Евгением завоевали серебряные награды на майском чемпионате Европы, уступив более десятка баллов немцам Патрику Хаусдингу и Ларсу Рюдигеру, но применительно к Олимпиаде этот результат не вызывал оптимизма. В самом деле, где Европа, а где Китай?

К тому же в послужном перечне Шлейхера вообще не имелось опыта борьбы за медали на столь высоком и нервном уровне.

Вот и получается, что к дню своего главного старта российские прыгуны подошли в статусе абсолютно тёмных лошадок: чего ждать от их совместного олимпийского дебюта, вряд ли понимали даже они сами. Но даже в самом страшном сне не могло привидеться, что прыгуны фактически повторят самый страшный из уже виденных сценариев — афинский.

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Наиболее вероятными претендентами на пьедестал на трамплине представлялись, разумеется, китайцы: Ван Цзунъюань был чемпионом мира — 2019 на однометровом трамплине, его партнёр Се Сыи там же выиграл золото в индивидуальных и синхронных прыжках с трёхметровой высоты, а к Играм в Токио оба оказались в паре. Со стороны Европы фаворитам противостояли олимпийский чемпион Рио Джек Ло с новым партнёром Дэниэлом Гудфеллоу, на последнем мировом первенстве дуэт выиграл серебро, но первый же сложный прыжок в Токио сильно поломал британские планы на мировое господство: Гудфеллоу лёг на спину на входе в воду.

После трёх раундов (двух обязательных прыжков и одного произвольного) расклад получился экзотическим: за китайцами расположились американцы и японцы, вернувшие ради домашних Игр престарелого ветерана Кена Тераучи, который начинал свою олимпийскую карьеру ещё на Играх в Атланте и стал там десятым на десятиметровой вышке. Кузнецов и Шлейхер шли пятыми, отставая от лидеров на 23,04: столь высокой оказалась цена непогашенного входа в воду в первой произвольной попытке.

Оказывать представителям Поднебесной сколь-нибудь реальное сопротивление в синхронных прыжках сложно ещё и потому, что в Китае относятся к парным видам чисто технологически: если узел даёт сбой, его незамедлительно меняют. Именно поэтому был упразднён за ненадобностью олимпийский дуэт Рио, проигравший англичанам. Понятно, что при таком подходе каждая новая пара прыгунов оказывается лучше предыдущей.

Четвёртый раунд упрочил позиции Китая и чуточку приподнял акции россиян: Евгений и Никита имели третью сумму баллов, хотя их отставание от лидеров выросло до 30 с лишним баллов. В определённом смысле это сильно смазало интерес к происходящему: когда олимпийский победитель вроде бы очевиден и борьба за золото отсутствует в принципе, соревнования превращаются в некий междусобойчик, где каждый решает свои собственные задачи. В то же самое время борьба за бронзу представлялась вполне реальной даже после того, как в очередном раунде Кузнецов и Шлейхер откатились на четвёртую позицию.

Но в заключительном прыжке Шлейхер очень неудачно наскочил на трамплин. Как говорят прыгуны, промахнулся. Он ещё не успел окончательно оторваться от доски, но уже было понятно, что прыжка не будет.

Единичные огрехи в прыжках в воду — не повод делать далекоидущие выводы даже в том случае, когда ошибка носит не технический, а нервный характер. Но в тот горестный для России миг соревнований в голове полыхнул целый пласт воспоминаний. Что именно эта дорогостоящая прыжковая комбинация, четыре с половиной оборота вперёд, на протяжении многих лет была коронной и совершенно безошибочной у Кузнецова и Захарова, что именно такая ошибка — с сорванным наскоком на том же самом элементе — у Шлейхера уже случалась, и что ничего уже нельзя исправить.