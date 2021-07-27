Ефимова считает, что на Олимпиаде в Токио показала худшее выступление в карьере

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Российская пловчиха Юлия Ефимова высказала мнение о своё выступлении на летних Олимпийских играх в Токио.

«Конечно, время совершенно не то, что я ожидала и планировала. Не знаю, может быть, сказался ковид, но работа была сделана очень хорошая, Немножко не понимаю, что произошло. Это первые мои соревнования, когда я настолько плохо плыву. Будем разбираться», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

На Играх в Токио Ефимова выступила только в одном виде программы —  100 м брассом. Она сумела выйти в финал, в котором заняла пятое место с результатом 1 минута 06,02 секунды.

Ранее Ефимова призналась, что пока не планирует выступать на следующей Олимпиаде.

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