Ефимова призналась, что пока не планирует выступать на следующей Олимпиаде

Российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что пока в её планы не входит выступление на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Пока грусти не ощущается. Меня уже все тащат на ещё одну Олимпиаду, кроме, как мне кажется, папы, все хотят, чтобы я осталась ещё на три года. Исключать ничего нельзя, но пока у меня таких планов нет», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

Она отметила, что сама говорила подобное ещё с Игр-2008 в Пекине.

«Прошло уже 13 лет… с ума сойти. Я ничего не обещаю, я не могу сказать, что у меня такой настрой, какой был после Рио, эмоции не те. Но я ещё не до конца всем надоела», — добавила пловчиха.

Игры в Токио стали для 29-летней Ефимовой четвёртыми. На Олимпиаде-2008 она не завоевала наград, на Играх-2012 в Лондоне — выиграла бронзу на 200 м брассом, а на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро два серебра — на 100 и 200 м брассом.

Ранее сообщалось, что Ефимова и Чикунова остались без медалей Олимпиады на дистанции 100 м брассом.