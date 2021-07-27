Пловчихи Ефимова и Чикунова остались без медалей Олимпиады на дистанции 100 м брассом

Россиянки Юлия Ефимова и Евгения Чикунова не попали в тройку призёров в финальном заплыве на дистанции 100 м брассом на летних Олимпийских играх в Токио.

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© Axel Heimken/dpa

По итогам заплыва Чикунова стала четвёртой, с результатом 1 минута 05,90 секунды. Ефимова, уступившая соотечественнице 0,12 секунды — пятая. Олимпийской чемпионкой стала американка Лидия Якоби — 1 минута 04,95 секунды. Серебро завоевала представительница ЮАР Татьяна Схунмакер (+0,27). Тройку призёров замкнула двукратная олимпийская чемпионка, американка Лилли Кинг (+0,59). Ранее сообщалось, что Евгений Рылов принёс России первое за 25 лет олимпийское золото в плавании