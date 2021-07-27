Путин поздравил пловца Рылова с завоеванием золота Олимпиады в Токио

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил российского пловца Евгения Рылова с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх в Токио.
Путин поздравил пловца Рылова с завоеванием золота Олимпиады в Токио
  • Reuters

«Сила воли и вера, решительный, победный настрой и высочайший профессионализм помогли вам опередить серьёзных соперников и показать отличный результат. Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, что Рылов одержал победу на дистанции 100 м на спине и впервые за 25 лет завоевал для России олимпийскую золотую медаль в плавании.

Ранее сообщалось, что Матыцин поздравил Рылова и Колесникова с завоеванием золота и серебра ОИ в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить