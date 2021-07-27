Путин поздравил пловца Рылова с завоеванием золота Олимпиады в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил российского пловца Евгения Рылова с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх в Токио.

«Сила воли и вера, решительный, победный настрой и высочайший профессионализм помогли вам опередить серьёзных соперников и показать отличный результат. Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, что Рылов одержал победу на дистанции 100 м на спине и впервые за 25 лет завоевал для России олимпийскую золотую медаль в плавании.

Ранее сообщалось, что Матыцин поздравил Рылова и Колесникова с завоеванием золота и серебра ОИ в Токио.