Матыцин поздравил Рылова и Колесникова с завоеванием золота и серебра ОИ в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил россиян Евгения Рылова и Климента Колесникова с завоеванием золотой и серебряной медалей на дистанции 100 метров на спине на Олимпийских играх в Токио.

«Поздравляю Евгения Рылова и Климента Колесникова с золотой и серебряной медалей на Олимпийских играх. Российский пловцы невероятно мощно провели финал на дистанции 100 метров на спине. Было видно, что у Рылова и Колесникова запредельный настрой на победу, и судьбу золотой медали на финише решили сотые секунды. Такие заплывы хочется пересматривать снова и снова, настолько красивой получилась эта борьба двух лидеров российской команды», — цитирует Матыцина пресс-служба минспорта.

По словам министра, Рылов и Колесников добились исторического результата.

«Рылов — первый российский олимпийский чемпион на этой дистанции. В Токио Евгений побил рекорд Европы. Впервые за 25 лет российский пловец завоевал золотую медаль на Олимпиаде. А золотую и серебряную медали российские спортсмены не выигрывали в одном финале в плавании с Олимпийских игр 1980 года в Москве. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Всероссийскую федерацию плавания. Мы желаем российским пловцам удачи на других дистанциях Игр и всегда болеем за них!» — сказал он.

Рылов преодолел дистанцию за 51,98 секунды. Колесников, уступил соотечественнику 0,02 секунды.

Тройку призёров замкнул американец Райан Мёрфи.

Ранее сообщалось, что Рылов завоевал золото ОИ в плавании на 100 м на спине, у Колесникова — серебро.