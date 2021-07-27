Пловчиха Чикунова заявила, что не ставила задачу опередить Ефимову на Олимпиаде

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Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала своё выступление в финальном заплыве на дистанции 100 м брассом на летних Олимпийских играх в Токио.

«Я думала не о том, чтобы обогнать Юлю, а о том, чтобы проплыть максимум. Четвертое место до ужаса обидно, но я отдала все силы», — приводит слова Чикуновой ТАСС.

По итогам заплыва Чикунова, для которой нынешняя Олимпиада — первая в карьере, стала четвёртой, с результатом 1 минута 05,90 секунды. Она опередила ставшую пятой Юлию Ефимову на  0,12 секунды.

Ранее Ефимова высказала мнение, что на Олимпиаде в Токио она показала худшее выступление в карьере.

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