Кузнецов и Шлейхер стали восьмыми в синхронных прыжках на ОИ в Токио
Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли восьмое место на турнире по синхронным прыжкам с трёхметрового трамплина на летних Олимпийских играх в Токио.
- AFP
- © JUSTIN TALLIS
По сумме шести прыжков россияне набрали 331,08 балла.
Золотые медали выиграли Се Сыи и Ван Цзунъюань из Китая. Бронза у немцев Патрика Хаусдинга и Ларса Рюдигера.
Ранее сообщалось, что Рылов завоевал золото ОИ в плавании на 100 м на спине.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»