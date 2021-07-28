Кузнецов и Шлейхер стали восьмыми в синхронных прыжках на ОИ в Токио

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Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер заняли восьмое место на турнире по синхронным прыжкам с трёхметрового трамплина на летних Олимпийских играх в Токио.
Кузнецов и Шлейхер стали восьмыми в синхронных прыжках на ОИ в Токио
  • AFP
  • © JUSTIN TALLIS

По сумме шести прыжков россияне набрали 331,08 балла.

Золотые медали выиграли Се Сыи и Ван Цзунъюань из Китая. Бронза у немцев Патрика Хаусдинга и Ларса Рюдигера.

Ранее сообщалось, что Рылов завоевал золото ОИ в плавании на 100 м на спине.

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