Первый со времён Немова: Нагорный стал бронзовым призёром в личном многоборье на Олимпиаде в Токио

Российский гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призёром Олимпийских игр в личном многоборье. Он выиграл первую медаль в этом виде с 2000 года, когда чемпионом стал Алексей Немов. Победу в Токио отпраздновал хозяин соревнований Даики Хасимото, а второе место занял китаец Жотэн Сяо. В споре за бронзу отечественный спортсмен уступил всего 0,034 балла. Его соотечественник Артур Далалоян расположился в итоговом протоколе лишь на шестой позиции.

Уже через день после невероятной победы российских гимнастов в командном многоборье двум обладателям золотых медалей нужно было снова преодолеть на олимпийском помосте всю дистанцию из шести снарядов. Никита Нагорный и Артур Далалоян, два абсолютных чемпиона мира предыдущих лет, намеревались прервать безмедальную серию сборной в личном многоборье, которая длилась с тех пор, как Алексей Немов стал призёром на Играх в Сиднее.

Первым видом для сильнейшей группы участников, куда входили оба россиянина, стали вольные упражнения. На ковре высокий класс сразу показали китайцы Вэй Сунь и Жотэн Сяо, набравшие 14,500 и 14,700 балла. После них выступление начал Нагорный. Он не стал рисковать и показывать тройное сальто, названное в свою честь, оставив его для следующего финала. Исполнение вольных у россиянина не получилось идеальным — у него были сбавки и за приземления, и за выход за пределы ковра. В итоге он заработал 14,433 балла.

Победитель квалификации Даики Хасимото сумел за счёт упражнений на ковре захватить лидерство. При той же базовой сложности, что и у Нагорного, он набрал 14,833 балла своей прекрасной, почти воздушной акробатикой. Последним на помост вышел Далалоян, которому из-за недавней травмы любые прыжки даются особенно сложно. Россиянин заметно осторожничал на приземлениях, и судьи оценили его на 14,050 балла — о большем в тот момент он мечтать не мог.

Китайские гимнасты продолжили безошибочно работать на коне, который можно назвать их любимым снарядом. Нагорный тоже избежал огрехов, добавив в своё выступление фантастический поворот на 360 градусов на одной руке. Но к концу он заметно опустился и едва удерживал корпус над конём, за что судьи выписали олимпийскому чемпиону всего 14,266 балла.

Куда больше им понравился подход Хасимото, который продолжал парить над землёй и словно совершенно не прикладывал для этого никаких усилий. Выполнив соскок с поворота на 720 градусов, японец бал удостоен 15,166 балла и ещё больше увеличил отрыв не только от Нагорного, но и от китайцев. Далалоян затем повторил соскок Хасимото, но его предыдущие элементы не были такими дорогими, и второй российский гимнаст ограничился 13,900 балла.

Следующий снаряд должен был помочь догнать Хасимото. На кольцах японец выступает хуже всего, и на Олимпиаде они не приносили ему больше 14 баллов. Для Нагорного же это один из ключевых видов программы. За исключением небольшого кача во время стойки на руках, россиянин безукоризненно выполнил свою программу и набрал 14,666 балла. Хасимото же плохо вышел в крест, а также допустил другие характерные ошибки. Судьи очень долго совещались, вынуждая при этом ждать своей очереди Далалояна, и поставили 13,533 балла.

Не входивший перед третьим снарядом в первую десятку Артур уже не имел права на ошибку, чтобы претендовать на медали. Его выступление на кольцах было таким же сложным и уверенным, как у напарника по сборной, и принесло столь же высокую оценку. Жотэн Сяо немного потерял относительно россиян, но остался лидером многоборья. Нагорный же взлетел на четвёртое место, уступая китайцу чуть больше 0,5 балла.

Опорный прыжок позволил Нагорному, открывавшему этот снаряд, наконец-то забраться в первую тройку. Он исполнил прекрасное двойное сальто с полуоборотом и получил 14,900 балла. Впервые за вечер он перестал хмуриться и порадовался своим оценкам. Хасимото выбрал такие же по сложности три винта, но на приземлении не просто ступил за пределы мата, но даже сошёл с помоста. Он набрал на 0,200 балла меньше и пропустил россиянина. Далалоян тоже ошибся на приземлении. После двойного сальто вперёд согнувшись он целых три раза прыгал на носках, пытаясь нащупать равновесие. Чемпиону мира 2018 года в многоборье пришлось ограничиться 14,466 балла.

Китайские гимнасты здорово реализовали свои попытки, но всё равно обострили интригу. Жотэн Сяо сделал тот же прыжок и допустил ту же ошибку, что и Хасимото, но хотя бы остался стоять на мате. От его лидерства относительно Нагорного осталось 0,368 балла. Вэй Сунь выигрывал у россиянина ещё меньше, удостоившись за опорный прыжок одинаковой с ним оценки.

На брусьях Хасимото предпринял попытку отыграться, и она удалась. При не самой выдающейся сложности он выполнил программу идеально, набрав в итоге 15,300 балла: если бы он так «летал» вместо кого-то из партнёров в командном многоборье, то россияне не отпраздновали бы свою победу. У Далалояна же базовый коэффициент был выше, но судей убедил лишь на 15,033 балла.

У Вэй Суня выступление на брусьях не сложилось. Из-за плохого соскока он получил 14,966 балла, а с помоста уходил с гримасой боли, держась за руку. Он не только пропустил Хасимото, но и поставил под вопрос своё дальнейшее участие. А у Жотэна Сяо, напротив, всё срослось — с результатом 15,366 балла он всё ещё оставался недосягаемым для преследователей. Но это не означало, что Нагорный не мог дальше сокращать отставание. Его выступление на брусьях стало феноменальным и было оценено на 15,400 балла, что вылилось в отыгрываемые 0,334 балла отставания.

Упражнения на перекладине стали прощальными для Далалояна, так как в финалы на отдельных снарядах он не отобрался. Он показал свой лучший результат в Токио, но в этот момент его обошёл ещё один японский гимнаст Такеру Китадзоно. В итоге олимпийский чемпион в команде закончил личное многоборье на шестом месте.

Другому россиянину пора было определяться с тем, с какой медалью он хочет закончить вечер. Жотэн Сяо попытался помешать ему и продемонстрировал добротную программу, но свою оценку не мог узнать слишком долго. Пример Хасимото показывал, что ничего хорошего в такой ситуации быть не может, и плохие ожидания для китайца оправдались — ему неожиданно выписали штраф в 0,300 балла. У Нагорного появился реальный шанс обойти его, стоило только выступить так же, как в квалификации.

Весь свой план россиянин выполнил на 99%. Не получился только соскок — один лишний шаг на приземлении оставил Никиту позади Жотэна Сяо. Хасимото, для которого перекладина является родной стихией, с радостью этим воспользовался. Он сохранил для Японии золото в личном многоборье, которое до него стабильно выигрывал Кохэй Утимура. Нагорный же стал первым российским призёром в этом виде программы за последний 21 год.