Тренер считает, что судьи должны были дисквалифицировать соперницу Таймазовой по полуфиналу ОИ

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Михаил Рахлин, тренер российской дзюдоистки Мадины Таймазовой, прокомментировал выступление своей подопечной на олимпийском турнире в весовой категории до 70 кг.
Тренер считает, что судьи должны были дисквалифицировать соперницу Таймазовой по полуфиналу ОИ
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«Если бы перед соревнованиями сказали, что у Мадины будет медаль, я бы сказал, что это круто. В драматическом полуфинале с японкой она не бросила всё и не сдалась в конце поединка. Судьи не заметили в действиях японки техническую ошибку, за которую её можно было бы наказать, ей просто не дали дисквалификацию», — приводит слова Рахлина «Матч ТВ».

Он отметил работу врачей, которым удалось за час восстановить спортсменку после полуобморочного состояния и подготовить её к матчу за бронзу.

«Мадина боролась за гранью физических и волевых усилий, она большая молодец, она наш герой. Её бронза с золотым отливом», — добавил специалист.

В полуфинале японка Тидзуру Араи победила Таймазову удушающим захватом. В схватке за бронзу 22-летняя россиянка победила хорватку Барбару Матич.

Ранее Таймазова заявила, что недовольна судейством в полуфинале ОИ.

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