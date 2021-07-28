Дзюдоистка Таймазова заявила, что недовольна судейством в полуфинале ОИ

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Российская дзюдоистка Мадина Таймазова высказала мнение о судействе её схватки с японкой Тидзуру Араи в полуфинале турнира по дзюдо в весовой категории до 70 кг на летних Олимпийских играх в Токио.
Дзюдоистка Таймазова заявила, что недовольна судейством в полуфинале ОИ
  • © REUTERS / ANNEGRET HILSE

«Думаю, там была оценка. Это был судейский произвол. Мы с тренером считаем, что это была оценка. Считаю, что это ошибка. Я никогда не оправдываюсь. В любом случае я должна была бросить и выиграть, но, если смотреть этот момент, там была оценка. Меня это не оправдывает. Всё равно надо было бороться. Я боролась. Мне помогала поддержка болельщиков. Я всех люблю, — приводит слова Таймазовой «Матч ТВ»

В полуфинале Араи победила 22-летнюю россиянку удушающим захватом.

Ранее сообщалось, что Таймазова завоевала бронзу Олимпиады в весе до 70 кг.

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