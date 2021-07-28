Дзюдоистка Таймазова завоевала бронзу Олимпиады в весе до 70 кг

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Россиянка Мадина Таймазова одержала победу над хорваткой Барбарой Матич в схватке за бронзу олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 70 кг.
Дзюдоистка Таймазова завоевала бронзу Олимпиады в весе до 70 кг
  • Reuters

Поединок продлился 5 минут 22 секунды.

В послужном списке 22-летней Таймазовой бронза чемпионата мира 2019 года, две бронзы первенств Европы (2020, 2021) и серебро Универсиады-2019.

Вторую бронзовую награду Игр в Токио разыграют немка Джованна Скоккимарро и нидерландка Санне ван Дейке.

За золото поборются австрийка Михаэла Поллерес и японка Тидзуру Араи.

Ранее сообщалось, что Таймазову минуту приводили в себя после удушающего приёма в полуфинале турнира по дзюдо на ОИ.

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