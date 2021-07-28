Дзюдоистка Таймазова завоевала бронзу Олимпиады в весе до 70 кг

Россиянка Мадина Таймазова одержала победу над хорваткой Барбарой Матич в схватке за бронзу олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 70 кг.

Reuters

Поединок продлился 5 минут 22 секунды. В послужном списке 22-летней Таймазовой бронза чемпионата мира 2019 года, две бронзы первенств Европы (2020, 2021) и серебро Универсиады-2019. Вторую бронзовую награду Игр в Токио разыграют немка Джованна Скоккимарро и нидерландка Санне ван Дейке. За золото поборются австрийка Михаэла Поллерес и японка Тидзуру Араи. Ранее сообщалось, что Таймазову минуту приводили в себя после удушающего приёма в полуфинале турнира по дзюдо на ОИ.