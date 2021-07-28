Таймазову минуту приводили в себя после удушающего приёма в полуфинале турнира по дзюдо на ОИ

Россиянка Мадина Таймазова в течение минуты не могла прийти в себя после поражения от японки Тидзуру Араи в полуфинале турнира по дзюдо в весовой категории до 70 кг на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters