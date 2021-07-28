Таймазову минуту приводили в себя после удушающего приёма в полуфинале турнира по дзюдо на ОИ
Россиянка Мадина Таймазова в течение минуты не могла прийти в себя после поражения от японки Тидзуру Араи в полуфинале турнира по дзюдо в весовой категории до 70 кг на летних Олимпийских играх в Токио.
- Reuters
Японская дзюдоистка победила Таймазову удушающим приёмом, после которого россиянке потребовалось порядка минуты, чтобы прийти в себя.
Ранее сообщалось, что Таймазова поборется за бронзу Олимпиады.
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