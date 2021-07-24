Жертва на грани безумия: почему поступок Далалояна обязан вдохновить сборную России по спортивной гимнастике

Сборная России по спортивной гимнастике заняла третье место в квалификации командного турнира на Олимпийских играх в Токио, ненамного отстав от Японии и Китая. Первый день соревнований в Ariake Gymnastics Centre запомнился волевым поступком Артура Далалояна, фактически пожертвовавшим личными финалами в отдельных видах ради шанса завоевать золото с партнёрами и призрачного шанса в многоборье.

Спортивная гимнастика — это квинтэссенция Олимпийских игр, их суть. Дело совершенно не в том, что в программе этот вид спорта существует с 1896 года. Скорее, здесь, как ни в каком другом виде спорта, спрессовано всё воедино: цена ошибки, которая может исчисляться тысячной долей балла, но составлять разницу между триумфом и катастрофой, уникальная сложность программ, запредельный риск и абсолютно сознательная готовность атлетов не раздумывая поставить на кон свою жизнь.

В первый день Олимпиады в Рио, где пять лет назад мужчины точно так же разыгрывали квалификационные позиции, совершенно жуткую травму в опорном прыжке получил чемпион Европы Самир Аит Саид, сломав на приземлении левую ногу. В той же квалификации из-за разрыва передней крестообразной связки выбыл немец Андреас Тоба. Понятно, что отдельно взятая травма может быть абсолютной случайностью, но в 2012-м тот же Саид (и тоже на опорном прыжке) получил тройной перелом правой голени на предолимпийском чемпионате Европы. А сейчас выступает в Токио, мечтая о золоте, путь к которому получается у гимнаста столь кровавым.

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Можно вспомнить ещё одни Игры — совсем давние, в Монреале. Командную победу тогда одержали японцы, выиграв 0,4 балла у великой сборной СССР ценой невероятного самопожертвования: Сун Фудзимото выступал в двух заключительных видах программы, на коне и кольцах, с переломом коленной чашечки, которую травмировал в ходе командного турнира. И, несмотря на это, наотрез отказался сняться.

По спортивным меркам это не геройство, скорее — норма. В российской гимнастической истории тоже случались достаточно драматические страницы: на чемпионате мира-2007 в Штутгарте, где наши парни добывали олимпийские лицензии на Пекин, сразу два спортсмена — Николай Крюков и Антон Голоцуцков — выступали с тяжелейшими травмами ног, полученными в ходе турнира, когда произвести замену было уже невозможно. И если бы кто-то из них не сумел дойти этот адский путь до конца, страна осталась бы в мужской спортивной гимнастике без Олимпиады.

Поэтому, наверное, не стоило удивляться в Токио тому, что за возможность выступить в многоборье в субботу на всех шести снарядах сражался Далалоян.

За считаные дни до начала соревнований российские тренеры сообщили, что абсолютный чемпион мира — 2018 не сможет выступить ни в опорном прыжке, ни в вольных упражнениях из-за недавней травмы ахилла (Артур разорвал его в апреле) — мол, слишком велика в этих видах нагрузка на ноги.

Согласись атлет с этим вариантом, его поняли бы все. Но Далалоян не согласился.

Его всё-таки накрыло — на ковре, где, по словам самого спортсмена, всё сошлось воедино: радость за то, что нашлись внутренние силы выйти на прыжок и вольные упражнения, колоссальное расстройство — потому что во втором из этих видов не удалось избежать ошибок и оправдать свои же ожидания. Наверняка ещё были и нестерпимая боль, и страх, что любое неосторожное движение может привести к новой травме, равно как и мысль, что нога может просто не выдержать запредельной нагрузки. Об этом же, полагаю, думали все болельщики, наблюдая через экран, как Артур плачет прямо у помоста, накрывшись спортивной курткой, но…

Когда подобное происходит на Играх, человека не отговаривают. Просто молча встают рядом. Именно так в 2012-м на Играх в Лондоне рядом с Алиёй Мустафиной встал её тренер Александр Александров: за год с небольшим до этого гимнастка полностью разорвала связки левого колена и перенесла операцию, после которой спортсмены крайне редко возвращаются на прежний уровень. Накануне тех Игр даже главный тренер российской команды высказывал опасения, что страх повторно травмировать ногу останется с Алиёй на всю последующую спортивную жизнь и наверняка будет мешать ей выступать. Но Мустафина вернулась из Лондона с четырьмя медалями. В том числе золотой, завоеванной на брусьях.

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Стоило ли Далалояну делать ставку на многоборье, куда он отобрался с шестым результатом? Сейчас можно только молиться, чтобы Артуру хватило сил выдержать командный и личный марафон, но в жертву этим двум видам спортсмен безусловно в какой-то степени принёс отдельно взятые снаряды: ни на одном из них Далалоян не попал в личный финал, хотя был близок к этому на кольцах.

По итогам мужской субботней квалификации российские парни отобрались в командный турнир третьими, показав фактически равный результат с Японией и Китаем. При этом Нагорный отметил, что не может считать командное выступление хорошим: помарки случались почти у всех. Наиболее сильно ошибся на перекладине Александр Карцев (он сорвался со снаряда при исполнении одного из перелётов), но даже собственное выступление Никита оценил на 60 процентов от возможного. И добавил: «Надеюсь, Россия станет победителем командного многоборья».

Квалификация — коварное соревнование. Желание максимально выложиться ради попадания в финал на отдельных снарядах нередко приводит к совершенно обратному эффекту. Так и случилось с Карцевым, который честно признался, что допустил ошибку из-за чрезмерного желания идеально выполнить комбинацию, но спортивное горе российского дебютанта не шло ни в какое сравнение с горем трёхкратного олимпийского чемпиона Кохэя Утимуры.

32-летний гимнаст получил право выступить на своей четвёртой Олимпиаде в Токио лишь на одном снаряде — перекладине. Подразумевалось, что это выступление станет лебединой песней легендарного японца и, возможно, принесёт ему восьмую олимпийскую медаль (помимо трёх олимпийских побед, на счету Утимуры четыре серебряные награды). Но Кохэй сорвался с перекладины, и великая олимпийская карьера была завершена в первый же день домашних для японца Игр.