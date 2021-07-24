Далалоян объяснил, почему заплакал во время квалификации на ОИ в Токио

Российский гимнаст Артур Далалоян рассказал, почему заплакал во время квалификационных соревнований на Олимпийских играх в Токио.

«У меня произошёл такой шквал внутри, что я не смог совладать со эмоциями. С одной стороны, это были эмоции радости за то, что я нашёл в себе силы выйти на опорный прыжок и вольные упражнения. С другой стороны, это эмоции расстройства от того, что ожидал, что сделаю вольные упражнения достойнее. Я немного не оправдал свои надежды», — сказал Далалоян.

Напомним, что гимнаст порвал ахиллово сухожилие в апреле, однако форсировал восстановление ради Олимпийских игр. Россиянин вышел на все шесть снарядов, хотя должен был пропустить опорный прыжок и вольные упражнения.

Ранее сообщалось, что гимнаст Нагорный лидирует в квалификации личного многоборья на ОИ в Токио.