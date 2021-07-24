Гимнаст Нагорный лидирует в квалификации личного многоборья на ОИ в Токио

Российские гимнасты выступила в квалификации на летних Олимпийских играх в Токио.

Сборная России набрала 261,945 балла в командном многоборье. После выступления первой группы она уступает только команде Китая (262,061).

Никита Нагорный пока лидирует в квалификации личного многоборья с результатом 87,897 балла. Артур Далалоян занимает четвёртое место (85,957).

На данный момент соревнования продолжаются, в них выступят ещё две группы участников.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Токио зафиксировано 17 новых положительных тестов на коронавирус.