Гимнаст Нагорный лидирует в квалификации личного многоборья на ОИ в Токио
Сборная России набрала 261,945 балла в командном многоборье. После выступления первой группы она уступает только команде Китая (262,061).
Никита Нагорный пока лидирует в квалификации личного многоборья с результатом 87,897 балла. Артур Далалоян занимает четвёртое место (85,957).
На данный момент соревнования продолжаются, в них выступят ещё две группы участников.
Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Токио зафиксировано 17 новых положительных тестов на коронавирус.