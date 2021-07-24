На Олимпиаде в Токио зафиксировано 17 новых положительных тестов на коронавирус
Как сообщает пресс-служба Олимпийских игр, в число заболевших вошёл один спортсмен, не являющийся гражданином Японии.
16 случаев положительных тестов на коронавирус касаются подрядчиков и персонала.
Таким образом, общее общее положительных тестов на Олимпиаде составило 127.
Игры, перенесённые с 2020-го на 2021-й год из-за пандемии коронавируса, стартовали 23 июля и пройдут до 8 августа.
Ранее сообщалось, что бегунья из Ямайки выступит на Олимпиаде в Токио, несмотря на разрыв мениска.