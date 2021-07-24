На Олимпиаде в Токио зафиксировано 17 новых положительных тестов на коронавирус

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Организаторы летних Олимпийских игр в Токио сообщили о 17 новых положительных тестах на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба Олимпийских игр, в число заболевших вошёл один спортсмен, не являющийся гражданином Японии.

16 случаев положительных тестов на коронавирус касаются подрядчиков и персонала.

Таким образом, общее общее положительных тестов на Олимпиаде составило 127.

Игры, перенесённые с 2020-го на 2021-й год из-за пандемии коронавируса, стартовали 23 июля и пройдут до 8 августа.

Ранее сообщалось, что бегунья из Ямайки выступит на Олимпиаде в Токио, несмотря на разрыв мениска.

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