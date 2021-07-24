Нагорный: в финале российским гимнастам нужно выступить лучше

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Российский гимнаст Никита Нагорный поделился мнением о выступлении в квалификации на летних Олимпийских играх в Токио.
Нагорный: в финале российским гимнастам нужно выступить лучше
  • © РИА Новости

«Не думаю, что мы хорошо выступили сегодня, но старались изо всех сил. В финале российским гимнастам нужно выступить лучше», — сказал Нагорный.

По словам гимнаста, он рад, что российскую команду считают фаворитом турнира.

«Надеюсь, Россия станет победителями командного многоборья. Но мы очень сильно уважаем наших соперников. Артур Далалоян выступает после повреждения. Он восстановился от травмы, но проблемы у ещё имеются», — сказал он.

Напомним, что российские гимнасты завершили квалификацию Олимпийских игр в Токио на втором месте.

Ранее Ранее Далалоян объяснил, почему заплакал во время квалификации на ОИ в Токио.

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