Гимнаст Карцев рассказал о своём падении с перекладины на Олимпиаде

Российский гимнаст Александр Карцев поделился мнением о своём падении в квалификации командного многоборья на Олимпиаде в Токио.

«Допустил техническую ошибку на турнике. Это не психологическая ошибка, а именно техническая. Хотел сделать идеально, чтобы пройти в финал. А концовка потом вообще не получилось. Считаю, что сегодня так сильно не получилось только на турнике. Я очень расстроился именно за этот снаряд», — приводит слова Карцева «Матч ТВ».

Он отметил, что при подготовке ни разу ни ошибался в этом элементе. По его мнению, ошибка заключается в том, что он решил сделать элемент отлично, а нужно было просто его выполнить как умеет.

«Не могу сказать, что что-то плохо получилось. На коне немного пошатнуло. Это простительная ошибка, а на турнике нет», — добавил Карцев.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты завершили квалификацию ОИ в Токио на втором месте.