Гимнаст Аблязин назвал бойцом травмированного Далалояна

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Российский гимнаст Денис Аблязин поделился мнением о своём партнёре по команде Артуре Далалояне, который выступает на Олимпиаде в Токио, несмотря на травму ноги.
Гимнаст Аблязин назвал бойцом травмированного Далалояна
  • РИА Новости

«Артур — молодец, он боец, показал, что действительно может работать в многоборье. Теперь будем формировать тройки на финал немного по-другому, потому что и опорный прыжок он прыгнул сегодня хорошо. Так что на финал будем думать всё по-другому», — цитирует Аблязина РИА Новости.

Он отметил, что доволен выступлением команды в квалификации, несмотря на небольшие ошибки.

Россияне заняли второе место в квалификации соревнований по спортивной гимнастике.

Ранее Далалоян объяснил, почему заплакал во время квалификации на ОИ в Токио.

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