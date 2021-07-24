Гимнаст Аблязин назвал бойцом травмированного Далалояна
- РИА Новости
«Артур — молодец, он боец, показал, что действительно может работать в многоборье. Теперь будем формировать тройки на финал немного по-другому, потому что и опорный прыжок он прыгнул сегодня хорошо. Так что на финал будем думать всё по-другому», — цитирует Аблязина РИА Новости.
Он отметил, что доволен выступлением команды в квалификации, несмотря на небольшие ошибки.
Россияне заняли второе место в квалификации соревнований по спортивной гимнастике.
Ранее Далалоян объяснил, почему заплакал во время квалификации на ОИ в Токио.