Россия сохранила четвёртое место в командном зачёте ОИ в Токио по итогам 28 июля

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По итогам пятого соревновательного дня летней Олимпиады в Токио сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте.
Россия сохранила четвёртое место в командном зачёте ОИ в Токио по итогам 28 июля
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

По итогам очередного соревновательного дня Россия осталась на четвёртом месте в медальном зачете Олимпиады в Токио. У россиян семь золотых медалей, десять серебряных и шесть бронзовых.

Возглавляет медальный зачёт Игр в Токио Япония (золотых медалей — 13, серебряных — четыре, бронзовых — пять), вторым идёт Китай (золотых — 12, серебряных — шесть, бронзовых — девять), на третьем место располагается США (золотых — 11, серебряных — 11, бронзовых — девять).

Ранее был опубликован список всех медалистов пятого дня Олимпиады в Токио.

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