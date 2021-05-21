Золото Чупкова, бронза Чимровой и неудача Колесникова: чем запомнился очередной день ЧЕ по плаванию

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште завершился четвёртый день турнира по плаванию. Антон Чупков одержал победу на 200-метровке брассом и защитил свой титул. Светлана Чимрова стала бронзовым призёром на аналогичной дистанции баттерфляем, но не смогла выполнить норматив для попадания на Олимпиаду. Климент Колесников здорово выступил в смешанной комбинированной эстафете и показал время, которое могло бы принести золото в личном заплыве на 100 метров на спине, однако вместе с командой финишировал на четвёртом месте.

Четвёртый день розыгрыша медалей в плавании на чемпионате Европы стартовал с финала в женском баттерфляе на 200 метров. У сборной России в этом виде была своя претендентка на медаль — Светлана Чимрова три года назад выиграла серебро и с тех пор оставалась в числе лучших пловчих континента.

Однако её главной задачей было не столько подняться на пьедестал почёта, сколько выполнить норматив для попадания на Олимпийские игры в Токио. Сама Чимрова уже вошла в команду и сможет выступить на 100-метровке, но на дистанции вдвое длиннее все формальности соблюсти не успела. Чемпионат Европы давал ей возможность наконец-то получить для себя ещё одну путёвку.

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Этого россиянка так и не добилась. Чимрова проплыла 200 метров за 2:08,55 и уступила всего лишь 12 сотых секунды олимпийскому нормативу. Она смогла выиграть бронзу, но эта медаль оказалась с привкусом горечи. Спортсменке теперь придётся или выступить на ещё одном отборочном старте, или сосредоточиться на 100-метровке. Что касается двух первых мест, то их заняли хозяйки соревнований. Чемпионка мира Богларка Капаш уверенно выиграла со вторым временем в сезоне, а Катинка Хоссу выиграла свою 23-ю медаль чемпионата Европы и повторила рекорд шведки Сары Шёстрём по количеству наград.

Следующим пополнить копилку сборной России мог Евгений Рылов. Он выступал в финале 100-метровки на спине, однако ещё по предварительным заплывам было заметно, что сейчас 24-летний спортсмен не находится на пике формы. Вице-чемпион Европы в этой дисциплине с самого начала не смог зацепиться за лидеров, а на вторую половину дистанции его не хватило. Рылов стал только восьмым. Победу одержал румын Роберт-Андрей Глинта, причём с не самым впечатляющим временем 52,88 секунды.

В том финале явно не хватало действующего чемпиона Европы в 100-метровке Климента Колесникова, однако накануне он был буквально истощён из-за плотного расписания соревнований и не смог пройти отбор. На что он действительно был бы способен, если бы организаторы не вынуждали его проводить по несколько заплывов за день, показала смешанная комбинированная эстафете 4 × 100 м.

Колесников выступил на первом этапе и преодолел свою дистанцию за 52,09 секунды — это мог бы быть новый рекорд Европы, если бы правила разрешали бить его в такой дисциплине. Но даже с таким прекрасным временем Колесников остался и без высшего достижения Старого света, уже 11 лет принадлежащего французу Камилю Лакуру, и без личного золота, и даже без эстафетной медали — вместе с Юлией Ефимовов, Андреем Минаковым и Марией Каменевой они закончили заплыв на четвёртом месте.

Поднять настроение российским болельщикам удалось разве что Антону Чупкову. Он защитил титул чемпиона Европы на своей коронной дистанции 200 метров брассом. Хотя рекордсмен мира и пробился в финал со вторым временем, в главном заплыве он оказался вне конкуренции. Чупков привычно медленно разогнался на первых 100 метрах, но прекрасно финишировал и одержал победу с результатом 2:06,99. С ним он не только во второй раз стал чемпионом Европы, но и поднялся на третье место сезонного рейтинга для данной дисциплины.

В четверг также состоялись полуфинальные заплывы в четырёх дисциплинах, и в каждой из них российские пловцы показали, что будут бороться за медали на следующий день. Ярче всех себя проявил Мартин Малютин. Чемпион Европы на 400-метровке кролем выступил на более любимой дистанции вдвое короче и показал лучшее время дня — 1:45,60. Ближайший конкурент россиянина Данкан Скотт из Великобритании проиграл ему целых 0,55 секунды. Иван Гирев, успевший выиграть два золота в эстафетах, стал только 15-м.

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В мужском заплыве на 50 метров баттерфляем у россиян будет шанс сразу на две медали. Андрей Жилкин и Андрей Минаков пробились в финал со вторым и третьим временем. Они немного уступили украинцу Андрею Говорову, который единственный смог выплыть из 23 секунд.

Сборная России будет также представлена двумя претендентками на подиум в женской 200-метровке брассом. Правда, ни Евгения Чикунова, ни Юлия Ефимова в промежуточную тройку так и не вошли. Пока что они не смогли выплыть из 2:23, в то время как две британки Молли Реншоу и Эбби Вуд смогли неожиданно преодолеть рубеж в 2:22. Но личные рекорды россиянок и их результаты в этом сезоне всё-таки позволяют надеяться на то, что в пятницу они навяжут борьбу.

Наконец, две россиянки выступят и в финале 100-метровки на спине. Мария Каменева прошла отбор с третьим результатом, но при этом сильно уступила британке Кейтлин Доусон и голландке Кире Туссен — первая из них побила рекорд соревнований, а вторая повторила прежнее достижение. Им обеим Каменева уступила больше половины секунды. Восьмой участницей финала стала Анастасия Фесикова. Действующая чемпионка в этом виде проплыла дистанцию за одну минуту ровно.