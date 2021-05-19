Новый рекорд Колесникова, прорыв Кирпичниковой и бронза в эстафете: как выступают российские пловцы на ЧЕ

Климент Колесников вновь установил мировой рекорд в заплыве на 50 метров на спине. Теперь это произошло в финале чемпионата Европы в Будапеште, что принесло ему второе золото соревнований. В женском заплыве на 800 метров Анастасия Кирпичникова выиграла первую для российских девушек серебряную медаль в этой дисциплине, а Анна Егорова стала третьей. Обе спортсменки также помогли Александру Щёголеву и Александру Красных выиграть бронзу в смешанной эстафете 4х200 метров.

На чемпионате Европы по водным видам спорта только завершился второй день соревнований по плаванию, а главный герой турнира уже известен. Климент Колесников снова обновил мировой рекорд в плавании на 50 метров на спине и одержал свою вторую победу в Будапеште.

Ещё накануне стало понятно, что Колесников намерен защитить титул чемпиона Европы в своей коронной дисциплине, и помешать ему никто не сможет. Накануне он первым в истории выплыл из 24 секунд, а преимущество над всеми соперниками превысило полсекунды. Вопрос стоял лишь в том, останутся ли 23,93 секунды Колесникова мировым достижением, или оно будет побито в финале.

Колесников не стал себя сдерживать и провёл ещё один феноменальный заплыв, преодолев 50 метров за 23,80 секунды. Теперь россиянину принадлежит не просто мировой рекорд, а целых три лучших времени в истории этой дисциплины. Отрыв от серебряного призёра Роберта-Андрея Глинты составил 0,62 секунды — такое преимущество на крупных турнирах редко встречается даже на дистанции в четыре раза длиннее. После заплыва Колесников признался, что сам удивился собственной скорости.

«Сегодня много эмоций. Я постарался, я правда доволен. С учётом того, что вчера был рекорд, сегодня я, можно сказать, его не ожидал. Специально мы не готовились к чемпионату Европы, собственно, как и большинство ребят. Мы скорее поддерживали форму после чемпионата России, потому что этот старт скорее проходящий для нас. Сегодня я ещё не успел поговорить с тренером, но вчера он сказал, что я всё супер выполнил», — цитирует пловца РИА Новости.

А ещё более удивительным в пятой победе Колесникова на чемпионатах Европы стало то, что она состоялась спустя менее часа после его выступления в полуфинале 100-метровки вольным стилем. 20-летний рекордсмен России в этом виде проплыл за 47,85 секунды и показал третье время. Быстрее него оказались только действующий чемпион Алессандро Миресси, побивший рекорд Италии с результатом 47,53 секунды, и россиянин Андрей Минаков, который выиграл у Колесникова всего лишь три сотые секунды.

Начиналась же вечерняя программа второго дня с финала на 800 метров кролем среди девушек. Женские длинные дистанции всегда были слабым местом российской сборной, но за последние годы она добилась впечатляющего прогресса. В 2018-м прорывом казалась бронза Анны Егоровой, а теперь вместе с ней поднялась на пьедестал почёта и Анастасия Кирпичникова.

Фаворитом заплыва с самого начала была итальянка Симона Квадарелла. Уже по итогам первых 150 метров она вырвалась вперёд и не упускала лидерство до самого финиша. Россиянки принялись разыгрывать две оставшиеся медали между собой. Поначалу лучшим темпом обладала Егорова, но не прошло и половины заплыва, как вперёд вырвалась Кирпичникова, уже выступавшая в Будапеште в плавании на открытой воде.

20-летняя спортсменка стала первой россиянкой, выигравшей серебро чемпионата Европы на 800-метровке. При этом Кирпичникова проплыла с очень хорошим временем и побила рекорд страны — ей теперь принадлежит время 8:21,86. В этом сезоне это четвёртый показатель. Егорова повторила свой бронзовый успех трёхлетней давности, зафиксировав время 8:26,56.

В конце дня обе россиянки вновь поднялись на пьедестал почёта. Вместе с Александром Щёголевым и Александром Красных они заняли третье место в смешанной эстафете 4х200 метров. После первых двух этапов у российской сборной ещё была надежда на серебро, но знаменитой итальянке Федерике Пеллегрини удалось так здорово проплыть свою часть дистанции, что девушкам оставалось только охранять свою бронзу от сборной Израиля. Победу во второй раз подряд одержали британцы.

Другим российским спортсменкам во вторник так не везло, и им до медалей не хватило всего одного шага. В женском финале на 100 метров баттерфляем Арина Суркова быстрее всех проплыла первую половину, однако на финиш её не хватило. Тогда ускориться попыталась Светлана Чимрова, но, хоть она и была третьей на последних 50 метрах, но до бронзы ей не хватило девяти сотых секунды. Эта медаль досталась шведке Луисе Ханссон, а золото поделили между собой гречанка Анна Нтунтунаки, выигравшая первое женское золото для своей страны, и француженка Мари Ваттель.

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Далее разочарование постигло лучшую российскую спринтершу Марию Каменеву. Она тоже стала четвёртой со временем 24,29 секунды. Чтобы подняться на пьедестал почёта, ей нужно было плыть на 12 сотых быстрее, причём в таком случае она бы сразу стала серебряным призёром — второе место разделили полячка Катаржина Васицк и датчанка Пернилль Блюме. Победу же одержала одна из лучших пловчих мира Раноми Кромовидйойо из Нидерландов, сумевшая выплыть из 24 секунд.

Остальные российские спортсмены во вторник боролись за возможность выступить в финалах следующего дня. С этой задачей справилась, например, Анастасия Фесикова. В заплыве на 50 метров на спине она поделила третье место, показав время 27,69 секунды. Претендовать на победу с таким временем будет непросто, так как британке Кэйтлин Доусон удалось побить рекорд соревнований, проплыв на полсекунды быстрее.

Брасс пока не сильно радует российских болельщиков. Накануне Антон Чупков и Кирилл Пригода стали лишь первыми запасными в финале 100-метровки. Во вторник такой же неприятный статус приобрела Евгения Чикунова. 16-летней восходящей звезде плавания не хватило всего лишь семи сотых секунды, чтобы продолжить борьбу за медали на 100 метрах.

Пройти отбор смогла только Юлия Ефимова. Три года назад она выиграла все дистанции брасса, но в этот раз ей пока удалось показать только пятое время. Ещё одним спортсменом, успешно преодолевший полуфинальный барьер, стал Александр Кудашев. Он стал первым россиянином за семь лет, который пробился в решающий заплыв на 200 метров баттерфляем. Правда, лидеру соревнований венгру Тамашу Кендереши он проиграл больше двух секунд.