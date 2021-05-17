Тренер Чупкова прокомментировал непопадание пловца в финал ЧЕ на дистанции 100 м брассом

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Личный тренер российского пловца Антона Чупкова Александр Немтырёв прокомментировал непопадание своего подопечного в финал на дистанции 100 м брассом в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Тренер Чупкова прокомментировал непопадание пловца в финал ЧЕ на дистанции 100 м брассом
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

 «Перед Антоном стояла задача проплыть стометровку без сильного западения по скорости, что он и сделал: несмотря на то, что плыл очень сильно загруженным, прошёл дистанцию всего на 0,5 с хуже своего личного рекорда. Так что я не расстроен непопаданием в финал. Скажу больше: те, кто плывет в Будапеште очень быстро, возможно, совершают ошибку: всё-таки в нашем виде спорта выйти на пик формы дважды за сезон крайне тяжело. Поэтому мы решили отнестись к ЧЕ как к тренировочному старту, а вот потом на заключительном сборе во Владивостоке уже будем целенаправленно подводиться к Олимпийским играм», — сказал Немтырёв RT.

Чупков преодолел дистанцию за 59,49 с и показал пятый результат в своём полуфинале, что не позволило ему квалифицироваться в решающий заплыв.

Ранее пловец Колесников признался, что надеялся обновить мировой рекорд на ЧЕ в Будапеште.

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