Пловец Колесников признался, что надеялся обновить мировой рекорд на ЧЕ в Будапеште
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«Это невероятное чувство. Я думал о том, чтобы побить мировой рекорд, однако не концентрировался на этой задаче. Главным было занять первое место в заплыве. Где-то в глубине души я был готов к такому результату, но во время заплыва отбросил мысли об этом», — цитирует Колесникова ТАСС.
20-летний Колесников преодолел дистанцию за 23,93 секунды. Россиянин обновил собственный мировой рекорд (24,00), который он установил на чемпионате Европы 2018 года в Глазго.