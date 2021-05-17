Пловец Колесников признался, что надеялся обновить мировой рекорд на ЧЕ в Будапеште

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Российский пловец Климент Колесников признался, что в глубине души надеялся на то, что на чемпионате Европы в Будапеште у него получится установить новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.
Пловец Колесников признался, что надеялся обновить мировой рекорд на ЧЕ в Будапеште
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Это невероятное чувство. Я думал о том, чтобы побить мировой рекорд, однако не концентрировался на этой задаче. Главным было занять первое место в заплыве. Где-то в глубине души я был готов к такому результату, но во время заплыва отбросил мысли об этом», — цитирует Колесникова ТАСС.

20-летний Колесников преодолел дистанцию за 23,93 секунды. Россиянин обновил собственный мировой рекорд (24,00), который он установил на чемпионате Европы 2018 года в Глазго.

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