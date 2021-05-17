Триумф Малютина, золото в эстафете и мировой рекорд Колесникова: российские пловцы стартовали с побед на ЧЕ в Будапеште

В первый соревновательный день чемпионата Европы в Будапеште российские пловцы выиграли две золотые медали. Первая досталась уроженцу Омска Мартину Малютину на дистанции 400 м вольным стилем, он показал результат 3.44,18 минуты. Вторую награду в эстафете 4х100 м в аналогичном виде завоевала четвёрка в составе Андрея Минакова, Александра Щёголева, Владислава Гринёва и Климента Колесникова (3.10,41). А чуть ранее Колесников установил рекорд мира в полуфинале дистанции 50 м на спине — 23,93 секунды.

После очень быстрого в плане результатов отборочного чемпионата страны главный тренер российской сборной Сергей Чепик признал: он не слишком опасается, что те, кто вошёл в состав олимпийской команды, не смогут повторить столь высокие результаты на Играх в Токио.

«Сейчас у нас запланирован месяц тяжёлой работы, все, кто отобрался на Олимпиаду, поедут на сбор в Волгоград, поскольку Турция, где мы планировали провести апрельскую подготовку, закрылась на карантин. То есть спортсмены постоянно будут на глазах. Мы даже не планируем разгружаться к майскому чемпионату Европы. Если все планы удастся реализовать, я уверен, результат (в Токио) получится удержать», — говорил тренер RT.

В том же интервью, комментируя стремительный прогресс Климента Колесникова сразу в нескольких видах программы, тренер отметил, что рекомендовал бы пловцу отказаться стартовать на Играх на самой короткой дистанции вольным стилем, несмотря на то что подопечный выполнил все критерии отбора. Специалист пояснил своё решение тем, что у спортсмена набирается слишком много дисциплин.

«В эстафетах на Климента обрушится просто шквал нагрузки. Как в кролевых, так и в комбинированной. Помимо этого, у нас вакантна дистанция 200 м на спине. Колесников на чемпионате России её не плыл, а Григорий Тарасевич не сумел выполнить норматив. Если Климент захочет проплыть 200 м в Токио, это добавит ему ещё три не самых простых старта — предварительный, полуфинальный и финальный. А «полтинник» мало того, что проводится под конец Игр, так ещё и дистанция очень сложная. На одну-две сотых секунды на старте опоздал — и ты уже ни за что не борешься. Понятно же, что на Олимпиаде тебе эти две сотые никто не отдаст. Поэтому применительно к Колесникову я бы не стал делать ставку на «полтинник». Возможно, я не прав...» — добавил Чепик.

На что на самом деле способен Колесников, нам, похоже, только предстоит понять. Но уже сейчас можно говорить о том, что обладатель трёх наград последнего чемпионата мира находится в этом сезоне на большом подъёме. Комментируя мировой рекорд 20-летнего Климента, двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов назвал его результат абсолютно «рабочим».

«Это нормальный для Колесникова результат. Он мог это сделать на чемпионате России в Казани, но ему дважды не хватило нескольких сотых. То есть было понятно, что рекорд вот-вот состоится. Поэтому ничего удивительного не вижу», — сказал экс-пловец.

Сам Колесников тоже отнёсся к своему результату спокойно и подчеркнул, что гонится прежде всего за временем, а не за местом.

«Понятно, что ОИ для меня — плавательная мечта и цель. На Играх уже играет роль, какое ты занял место, но я всегда отталкиваюсь прежде всего от секунд. В 99% случаев ставлю себе целью такие, которые, как правило, гарантируют попадание на пьедестал», — приводит слова Колесникова «Р-Спорт».

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 Мартин Малютин, выигравший своё первое европейское золото на дистанции 400 м вольным стилем, тоже отметил, что выступление в Будапеште планировалось в рабочем порядке.

«Понятно, что специально к чемпионату Европы мы не готовились, не выполняли работу на скорость, но если учесть, что я всё ещё немного под загрузкой, очень доволен сегодняшним результатом», — признался спортсмен.

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На таком же подъёме прошли свои дистанции в понедельник все, кто стал обладателями золотых наград, включая «предварительную» четвёрку эстафетчиков, то есть тех, кто стартовал в утреннем заплыве: Андрей Жилкин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Евгений Рылов. Присутствие двукратного чемпиона мира Рылова в утреннем заплыве могло показаться кому-то странным, но лишь на первый взгляд: не случайно почти все российские победители подтвердили, что нынешний чемпионат Европы несёт на себе функцию простартовки перед главным июльским соревнованием — проходной тренировочный этап, не более. Особенно это актуально для тех, кто намеревается в Токио бороться за олимпийские медали.

С этой точки зрения, наверное, можно было бы снисходительно отнестись к небольшой ложке дёгтя, которая смазала радужную картину первого дня соревнований: на дистанции 100 м брассом в финал не прошли два сильнейших российских брассиста — двукратный чемпион мира Антон Чупков и обладатель четырёх высших мировых титулов в 25-метровом бассейне Кирилл Пригода. Оба (каждый в своём полуфинале) не справились со второй половиной дистанции, просев по скорости, а это один из признаков того, что организм не переварил предыдущую тренировочную работу. Тем более и Михаил Горелик, в группе которого плавает Пригода, и тренер Чупкова Александр Немтырёв известны своей приверженностью к запредельным нагрузкам. Насколько это было правильно, покажут, разумеется, ОИ, хотя с точки зрения полноценного соревновательного участия в чемпионате Европы не пройти в финал — это, конечно, большой минус. И дело даже не в медалях, а в том, что и Кирилл, и Антон лишили себя очень важного старта. Даже если оба считали его тренировкой.